El alcalde replica a los hosteleros que el porcentaje de sanciones es muy bajo con respecto a a las inspecciones

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha replicado este miércoles a la denuncia de la Asociación de Hostelería de Sevilla en la que se quejaban del "exceso den inspecciones" por parte de la Policía Local durante la primera fase de la desescalada. Espadas, durante la comisión de reactivación, ha asegurado al presidente de los hosteleros, Antonio Luque, que el porcentaje de establecimientos de hostelería que son sancionados "es muy bajo con respecto al número de inspecciones que se realiza".

La asociación de hosteleros señalaba ayer martes que había recibido en la primera semana de la fase 1 de la desescalada en Sevilla más de un centenar de quejas por parte de los empresarios de la capital advirtiendo lo que consideran "un exceso de inspecciones a los establecimientos por parte de efectivos de la Policía Local con criterios dispares", según habrían reportado los propietarios de los negocios.

El presidente del gremio, Antonio Luque, anunciaba que mantendría este miércoles una reunión con el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, para trasladarle las quejas de los responsables de los negocios, limar asperezas y acercar posturas. Antes de que se haya producido ese encuentro, el alcalde Espadas ha trasladado a los hosteleros cuál es la postura desde el Ayuntamiento.

Tras tomar Antonio Luque la palabra en la comisión de reactivación celebrada esta mañana, Espadas ha replicado para hacer una defensa del gremio de la hostelería y asegurar que se están tomando todas las medidas necesarias para conciliar la vuelta de estos negocios y la seguridad de los peatones.

"Hay que huir de las generalizaciones porque son malas siempre. Hay quien cumple y quien no, pero en esta ciudad, afortunadamente, cumple la mayoría en todo", ha ensalzado Espadas antes de detenerse en el caso concreto de la hostelería. El primer edil ha lamentado, por otra parte, que se ponga el foco, ha señalado a los medios de comunicación, en los incumplidores y no en la mayoría que no se salta las reglas.

Espadas ha insistido que la primera cuestión que hay que tener en cuenta es la salud, pero que el Ayuntamiento está apoyando al sector de la hostelería flexibilizando diferentes medidas, como la ampliación de las terrazas de veladores, para salvar empresas y empleos: "Lo que no puede haber son concentraciones de personas. También se han sancionado a personas en algún establecimiento. De hecho son muchas más las personas que se han multado durante el estado de alarma que los negocios".

El alcalde, con respecto a las actuaciones de la Policía Local, ha dicho que su labor es la de "hacer cumplir el ordenamiento jurídico", aunque ha reconocido que lo complejo es "busca el equilibrio entre las distintas situaciones".

La hostelería puede ser, ha añadido Espadas, el gran ejemplo de cómo hay que hacer las cosas durante las distintas fases de la desescalada. El alcalde ha revelado que personalmente ha podido comprobar cómo ha establecimientos que cumplen escrupulosamente las normas y otros que no, aunque ha defendido que los primeros son la inmensa mayoría: "Hay que conciliar el interés de los vecinos y la ciudadanía con el intereses legítimo de la hostelería que necesita ser ayudada. Vamos a intentar buscar una situación de transitoriedad y vamos a hacer todos los esfuerzos en la vía pública y en los aparcamientos para intentar conciliar los intereses de los peatones y el incremento de los veladores para garantizar una rentabilidad mínima a los establecimientos", ha concluido Espadas.