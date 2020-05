Los hosteleros de Sevilla se quejan de un "exceso de inspecciones" de la Policía Local

Los hosteleros de Sevilla están molestos por el excesivo celo con el que, denuncian, se está mirando a sus establecimiento durante la fase 1 de la desescalada. Así lo explica en un nota de prensa la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia cuyo presidente, Antonio Luque, mantendrá mañana miércoles un encuentro con el delegado de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, para limar asperezas.

La asociación de hosteleros señala que ha recibido en la primera semana de la fase 1 de la desescalada en Sevilla más de un centenar de quejas por parte de los empresarios de la capital advirtiendo lo que consideran "un exceso de inspecciones a los establecimientos por parte de efectivos de la Policía Local con criterios dispares", según habrían reportado los propietarios de los negocios.

La reunión que se celebrará mañana entre Luque y Cabrera busca esclarecer unos criterios claros, ya que los hosteleros, como muchos han afirmado estos días, no pueden convertirse en policías que persigan al cliente que no cumpla con las normas fijadas. "Vamos a mediar con el Ayuntamiento para lograr que se imponga el sentido común. Nosotros reiteramos nuestro compromiso con el Ayuntamiento, no apoyamos al infractor nato, pero necesitamos una norma que nos permita trabajar. Con esto apelo también a la responsabilidad del consumidor para que no se produzcan aglomeraciones en los establecimientos".

En este sentido, el propio Luque ha mostrado su disposición para visitar este fin de semana, junto a los miembros de la junta directiva de la patronal, a todos los establecimientos que hayan recibido inspecciones en los últimos días para valorar la situación en la que se encuentran tras lo sucedido.

Por último, la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha convocado a todos los empresarios del sector asociados a una asamblea extraordinaria que se celebrará la próxima semana. "Se trata de un encuentro que tiene como objetivo comunicar a dichos empresarios los acuerdos en los que está trabajando la patronal y recabar las necesidades y problemas con los que se encuentran los mismos en esta vuelta al trabajo tras el parón por la crisis sanitaria del Covid-19", señala el comunicado.