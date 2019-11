¿Cuántas muertes hemos evitado con los sistemas de protección a las víctimas de violencia de género? Es una pregunta que se hace cada mañana la coordinadora de la Unidad contra la Violencia de Género de la delegación del Gobierno en Andalucía, Maribel Montaño. "Esta pregunta me incentiva para saber que lo estamos haciendo bien", manifiesta, en cierta medida, con orgullo. Ella, al igual que los ocho responsables provinciales de esta unidad en la comunidad, se desayunan todos los días los verdaderos dramas que denuncian las víctimas de malos tratos y que a diario registra el programa VioGén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. En el que se clasifican, según su nivel de riesgo, en no apreciado, bajo, medio, alto y extremo.

Este programa, dependiente del Ministerio del Interior y que se puso en marcha en 2007, es clave a la hora de activar los protocolos de protección de las víctimas. "Sin denuncias no se puede activar la protección policial", nos aclaran los coordinadores, al mismo tiempo que indican que no es un tópico que en las muertes de mujeres a manos de su pareja lo normal es que no existan denuncias previas.

VioGén es una "herramienta viva" en la que los datos van cambiando constantemente. "Lo que nos muestra el programa es una foto de un momento concreto porque todo cambia al minuto", aclara José Manuel Leal, jefe de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. El funcionamiento de esta herramienta va desde la coordinación con las instituciones públicas con competencias de materia de violencia de género hasta la aplicación del seguimiento y protección de las víctimas pasando por la realización de la predicción del riesgo y el desarrollo de labores preventivas.

Detrás de VioGén trabajan miles de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, así como policías locales de los 151 municipios de Andalucía adscritos, que cada día digitalizan las cientos de denuncias que llegan a las comisarías. "Es cierto que hay agentes especializados en la unidad de protección a la mujer pero la realidad es que todos los agentes de seguridad del estado que trabajan en seguridad ciudadana intervienen en casos de violencia de género, si no como agente de protección sí como seguimiento", aclara José Manuel Leal.

No obstante, aquellos que sí tienen formación en violencia de género son los que tienen la misión es dar protección a mujeres que han sufrido malos tratos o están en riesgo de sufrir agresiones por parte de sus parejas o ex parejas. Agentes que, por su labor, más bien podrían catalogarse como verdaderos ángeles de la guarda. Su función como protectores de la víctimas va desde el acompañamiento total las 24 horas del día en los casos clasificados como extremos hasta una simple llamada periódica, en las denuncias con niveles de riesgo bajos. Las medidas de protección van aumentando en intensidad según se incrementa el nivel de riesgo.

En Andalucía, 131.442 mujeres han contado con un sistema de vigilancia de las fuerzas de seguridad desde que se puso en marcha VioGén hace 12 años. Una cifra que supera el medio millón a nivel nacional. Del total andaluz, hasta el pasado 31 de octubre seguían activos 16.246 casos. No obstante, según explica Leal, los casos inactivos, es decir, aquellos en los que se retira la atención policial temporalmente por alguna circunstancia, sólo se "archivan" de manera provisional porque "lamentablemente muchos de ellos vuelven con el tiempo a ser casos activos", explica.

Del total de mujeres residentes en Andalucía en seguimiento, hasta el pasado mes de octubre sólo había una víctima en nivel de riesgo extremo. "Son niveles que se mantienen activos poco tiempo porque suelen conllevar la detención del agresor", explican Montaño y Leal. Este nivel de seguimiento es el que más riesgo acarrea e incluye, además de la designación de un agente particular, la protección permanente de la víctima "hasta que el mismo agresor o sus circunstancias dejen de ser una amenaza inminente", recoge la instrucción del Ministerio del Interior que regula estas actuaciones y por la que se rige VioGén.

Respecto a los otros grados de riesgo, en Andalucía se contabilizaban hasta el mes pasado 92 mujeres en nivel alto. En estos casos, de no haberse podido localizar todavía al agresor, los agentes recomiendan a la víctima el traslado a un centro de acogida o a la casa de algún familiar además de establecer un control frecuente y aleatorio en su domicilio y lugar de trabajo. En los niveles medios, a los que hasta octubre se acogían 1.709 mujeres en la comunidad, el control de los agentes pasa a ser ocasional tanto en el domicilio, como el lugar de trabajo o centros escolares de los hijos de la pareja en caso de que los haya. Ya en el caso de los dos niveles con menor riesgo, bajo y no apreciado, que, además, son la mayoría -6.768 y 7.676, respectivamente- se llevarían a cabo contactos personales discretos o telefónicos y, sobre todo, tareas informativas y recomendaciones en materia de prevención y autoprotección. A todo esto se suma el Plan de Seguridad Personalizado, que incluye medidas complementarias a las policiales que correspondan según el nivel de riesgo.

VioGén también trabaja con los agresores. Maribel Montaño explica que, aunque las denuncias son "casos muy personalizados", existe "un perfil muy definido del agresor". "Nos llama muchísimo la atención como los insultos que los agentes recogen en las denuncias son exactos en la mayoría de los casos y el similar patrón de conducta que presentan los agresores", afina Leal.

En cuanto a la forma de trabajar sobre los agresores. Según el nivel de riesgo, el sistema VioGén activa medidas que van desde el control intenso de sus movimientos de los casos extremos o los requerimientos ante la Fiscalía se seguimientos con sistemas telemáticos y comprobaciones del cumplimiento de las medidas establecidas de los casos medios, al asesoramiento sobre cómo actuar una vez que ha sido denunciado y su caso está incluido en el sistema nacional de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género.