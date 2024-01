Dimite el coordinador de los centros de salud de Brenes y Villaverde tras varias bajas de médicos sin cubrir

Nueva dimisión en el seno de la Administración sanitaria andaluza. En este caso, a nivel provincial y directamente relacionada con la labor asistencial. Según denuncia el Sindicato Médico de Sevilla, el director de la UGC de Brenes, responsable de la coordinación de los centros de salud de Brenes y Villaverde del Río, presentó el pasado día 16 de enero su dimisión en firme alegando que "ya no le quedaban fuerzas para seguir trabajando a ese ritmo y que, éticamente, no se veía capaz de pedirles más esfuerzo a sus compañeros". La situación es, destaca el sindicato, el desencadenante de varias bajas de médicos no cubiertas por la dirección del Distrito Sevilla Norte.

"Partiendo de una plantilla por debajo de lo que se requeriría, las últimas bajas (una jubilación no cubierta, una médico de baja por Riesgos Laborales no cubierta, una baja por enfermedad sin cubrir y una reducción de jornada por cuidado de hijos tampoco cubierta) han terminado por hacer inviable la labor asistencial, llegando muchos de sus médicos a realizar más de 220 horas de trabajo mensuales", aseguran desde el Sindicato.

Unas ausencias que, según la denuncia del órgano sindical, habría desembocado en la "inviabilidad" de la labor asistencial. "Todo ello ha desembocado en imposibilidad de cubrir salientes de guardia de los médicos de consulta, lo que ha determinado un aumento de la demanda y, en consecuencia, un aumento de la presión asistencial no programada (urgencias)", recalca el SMS en un escrito publicado en sus medios oficiales en el que da cuenta de que esta situación ya habría sido denunciada por el sindicato, estando "pendientes aún de contestación oficial por parte de la Dirección del Distrito Sevilla Norte".

"Esta dimisión no es más que otra muesca en la historia de la Atención Primaria de Andalucía y su nefasta gestión, que, incapaz de retener a médicos, más que capacitados, en cargos de gestión, los sustituye sistemáticamente por enfermeras a los que nunca podrá nombrar directores de UGC porque la ley se lo impide. Así, de paso, se ahorra tener que abonarles el complemento de dirección", insisten desde el sindicato.

Por otro lado, la principal central sindical entre los médicos sevillanos aduce a la fuga de profesionales por la "incapacidad" de la Administración sanitaria andaluza de "competir en condiciones laborales con comunidades autónomas vecinas". "Andalucía se encuentra a años luz de los salarios y condiciones laborales que otros países de nuestro entorno ofrecen a unos de los especialistas más demandados y valorados por la sociedad europea: los médicos de familia", insisten. "Mientras crece la fuga de nuestros especialistas a otros lugares, el SAS se ha visto obligado a contratar de urgencia a médicos españoles sin especialidad y a médicos extracomunitarios para evitar el colapso definitivo de la Atención Primaria, mientras gasta ingentes cantidades de dinero público en la contratación de enfermeros y planea el asalto de estos a la categoría A1, la misma que ostentan los médicos, a pesar de contar con menor formación y cualificación", añade.