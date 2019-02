Dimite el concejal de Cs Javier Moyano

El edil de Cs en el Ayuntamiento Francisco Javier Moyano ha presentado este miércoles su renuncia al acta de concejal, una dimisión que se produce tan sólo un día después del nombramiento del hasta ahora portavoz municipal Javier Millán como nuevo delegado provincial de la macroconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Moyano ha colgado en las redes sociales un comunicado en el que asegura que su salida del Ayuntamiento es una decisión "meditada y consensuada" con su familia, pensando en "ellos primero" y en su carrera profesional después, por lo que regresa a su profesión de farmacéutico.

Comunicado.Vuelvo a mi profesión, orgulloso de haber servido a Sevilla, no hay mayor honor. pic.twitter.com/KwZlpCH6Rl — Javier Moyano (@FJMoyano) 13 de febrero de 2019

"Hoy pongo fin a una etapa inolvidable, a una experiencia maravillosa que siempre llevaré en mi corazón", asegura Moyano en el comunicado, donde señala que ha sido "un honor representar a todos los sevillanos" y apunta que si en algún momento no ha estado a la altura de Sevilla "lo lamenta profundamente" porque ha "tratado de dejarse la piel del primer al último día".

En la nota hecha pública, Moyano da las gracias al proyecto de Ciudadanos en Sevilla, en especial al grupo municipal y al ex portavoz. "Me habéis enseñado mucho, personal y profesionalmente. Llegué de la mano de compañeros, y me voy dejando amigos. Estoy seguro de que el futuro os deparará éxitos y oportunidades", añade.

El hasta ahora concejal naranja considera que ha llegado el momento de "dar un paso al lado, para permitir que otros compañeros tomen el timón", aunque seguirá apoyando "el gran proyecto común que representa Ciudadanos, esta vez desde la afiliación de base".

Concluye Moyano afirmando que siempre ha mantenido que la política es "verdadera vocación de servicio público", por lo que espera "humildemente haber trabajado para recuperar el prestigio perdido", ya que, según dice, "es imprescindible lograr que la ciudadanía vuelva a confiar en sus representantes". "Vuelvo a mi profesión, orgulloso de haber servido a Sevilla, no hay mayor honor".

Fuentes de Cs han confirmado a este periódico que tras la renuncia a su acta de concejal por parte de Moyano, las dos actas que quedan vacantes pueden ser ocupadas por las dos mujeres que ocupaban los puestos cuarto y quinto en la lista con la que la formación naranja concurrió a las municipales de 2015: Inmaculada Moreno Aguilar y Beatriz Robles Lucena. En caso de que alguna renunciara, le seguiría en la lista Pablo Díaz Amores, hasta ahora jefe de gabinete de Millán en el grupo municipal. De momento, el único concejal de Cs en Sevilla es Francisco Fernández Moraga.