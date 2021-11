Martínez Zúñiga dedica el Premio Andalucía de Urbanismo a su familia y a su mujer Clara

Eduardo Martínez Zúñiga, arquitecto, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, recibió esta semana el Premio Andalucía de Urbanismo muy emocionado por este reconocimiento a su trayectoria profesional de 51 años y resaltó que todo lo que ha aprendido se lo debe a su familia y a su mujer. "Todo este aprendizaje y toda la trayectoria por la que se me distingue no hubiera sido posible sin mi familia. Gracias a ella, y a mi mujer, Clara, he podido mantener el tipo y dar la respuesta que actualmente sigo dando y espero que siga dando durante muchos años", afirmó.

El jurado ha decidido por unanimidad otorgarle el Premio Andalucía de Urbanismo a su trayectoria reconociendo así la dedicación y compromiso con esta disciplina de este arquitecto sevillano, del que la consejera de Fomento de la Junta Marifrán Carazo señaló "su amor por su profesión y su defensa del valor social de la arquitectura".

Martínez Zúñiga destacó en su discurso lo mucho que ha aprendido de los profesionales con los que ha trabajado, desde la Escuela de Arquitectura de Sevilla, con Pablo Arias, "maestro en materia de urbanismo por todos los que hemos pasado por esa escuela", hasta Alberto Donaire, "compañero, maestro del que aprendí mucho en docencia". Tras años de docencia en esta escuela, entró en el Ayuntamiento de la mano de Alejandro Rojas Marcos, de alcalde, y José Ñúñez Castaín, delegado de Urbanismo, para trabajar en la gestión diaria en urbanismo durante nueve años. "Dos años como director técnico y siete años como gerente me han permitido trabajar con más de 500 profesionales de los que he aprendido mucho y de los que tengo tanto que agradecer", dijo. Luego pasó a Emvisesa para afrontar una faceta complementaria con la anterior que culminó en la construcción de un importante número de viviendas.

De su etapa profesional actual en Galia Grupo Inmobiliario destacó que se encontró con un equipo más joven que él, y que colabora con Gaesco (la patronal de promotores y constructores de Sevilla) en labores de asesoría profesional, lo que le permite estar en contacto con todas las comisiones importantes para el día a día de la ciudad desde la comisión local de patrimonio, a la comisión provincial de Patrimonio, comisión de licencias y comisión de seguimiento del plan general (PGOU).

Otros premiados

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, presidió esta semana el acto de entrega de los V Premios Andalucía de Urbanismo en los que ha subrayado el papel transformador que tiene el Urbanismo para hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios de convivencia y apostar por el desarrollo sostenible. Durante su intervención, la consejera ha animado a los profesionales a seguir “desarrollando proyectos que hagan la vida más fácil a los andaluces, convirtiendo a nuestros barrios, a nuestros pueblos y ciudades en lugares más amables y sostenibles”.

Este año el Premio Andalucía de Urbanismo en la categoría de Planificación Urbanística ha recaído en la modificación puntual número 70 del PGOU de Almería que va a reformular la ordenación urbanística de la ladera sur de la Alcazaba y que, en palabras de Marifrán Carazo, va a permitir “poner en valor este espacio preservando la trama urbana y el patrimonio arqueológico, aumentando con ello el atractivo turístico de la capital almeriense”. El premio ha sido recogido por el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco.

El premio Andalucía de Urbanismo a la Actuación Ejecutada ha recaído en la renovación urbana llevada a cabo en Martiricos, Málaga, por la importante transformación urbana realizada en este espacio degradado de la capital malagueña. La consejera de Fomento ha felicitado tanto a los autores del proyecto, Dorronsoro Arquitectos, a sus promotores y al Ayuntamiento de Málaga, por una iniciativa que “aúna los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental que debe regir cualquier actuación urbanística”. El galardón ha sido recogido por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, y Ana Dorronsoro, en representación de Dorronsoro Arquitectos.

En esta categoría el jurado de la V edición de los Premios Andalucía de Urbanismo ha otorgado este año dos menciones. La primera ha sido para las actuaciones desarrolladas para la transformación y mejora de la barriada de Santa Adela, en Granada que, según ha subrayado la consejera de Fomento, destaca por su urbanismo integrador. “Esta actuación va a tener continuidad, como refleja la partida recogida para la nueva fase en los presupuestos de la Junta para 2022, y servirá de ejemplo para otros proyectos de rehabilitación en Andalucía”, ha señalado Marifrán Carazo. El premio ha sido recogido por el concejal de Urbanismo y Obra Pública del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández.

La segunda mención en la categoría de Actuación Ejecutada ha sido para la recuperación del camino histórico del Albacar en Ronda (Málaga), un proyecto que según ha subrayado Marifrán Carazo destaca “por su calidad y capacidad de aunar medio ambiente y patrimonio, lo que sin duda es la mejor manera de preservar y dar a conocer nuestro patrimonio”. El galardón ha sido recogido por el autor del proyecto, el arquitecto Sergio Valadez, y la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández.

Reconocimiento a Ángel Gijón Díaz

También este año, por primera vez, se ha concedido una mención especial a título póstumo al arquitecto granadino Ángel Gijón Díaz. El arquitecto Juan Fernando Estévez, amigo de la familia, ha recogido el premio de manos de la consejera de Fomento, y ha glosado su figura en un emotivo acto en el que Manuela Cortés, la viuda del arquitecto, también ha estado presente.

Los Premios Andalucía de Urbanismo son de carácter exclusivamente honorífico y consisten en una escultura conmemorativa y un diploma acreditativo. Con ellos se reconoce y distingue la labor de aquellas administraciones públicas, instituciones, entidades sociales y profesionales que hayan contribuido a hacer de las ciudades espacios de convivencia a través de la planificación, la mejora de condiciones para el desarrollo sostenible o la regeneración de áreas urbanas.

Junto a la consejera de Fomento han participado en la entrega de los premios de Urbanismo de Andalucía, el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mario Muñoz Atanet; el secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez Istría; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, y la directora general de Ordenación de Territorio y Urbanismo, María del Carmen Compagni.