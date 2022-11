Los empresarios de Sevilla y Cádiz reclaman el tercer carril de la AP-4 y el desdoble de la N-IV

Las organizaciones empresariales de Sevilla y Cádiz han reivindicado este jueves contar con urgencia con dos infraestructuras fundamentales y estratégicas: completar el doble carril (desdoble) de la carretera Nacional IV desde Los Palacios al aeropuerto de Jerez y ampliar la autopista a Cádiz (AP-4) con un tercer carril. Recalcan que ambas son un elemento fundamental para garantizar el crecimiento económico y no perder competitividad en ambas provincias.

Seis entidades empresariales (cuatro cámaras de comercio de Sevilla y Cádiz, y las dos patronales de las dos provincias) promueven la iniciativa, a la que se suman todos los sectores de transporte de mercancías y de transporte de viajeros. Bajo el lema Infraestructuras, palanca para el crecimiento económico del eje Sevilla-Cádiz, las Confederaciones de Empresarios de ambas provincias (CES y CEC) y las Cámaras de Comercio de Sevilla, Jerez, Cádiz y el Campo de Gibraltar, han organizado un encuentro en Los Palacios, localidad sevillana donde la Nacional IV deja de estar desdoblada hasta llegar al aeropuerto de Jerez, un tramo de algo menos de 60 kilómetros de los 645 de esta carretera radial que sigue sin contar con doble carril en cada sentido.

Al acto asistieron los presidentes de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero; de los empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas; de la CES, Miguel Rus, y de la Cámara de Cádiz, Ángel Juan Pascual.

"Dos infraestructuras fundamentales y estratégicas para nuestro futuro"

Miguel Rus, presidente de los empresarios de Sevilla, abrió el acto recalcando que "queremos representar la unión de dos provincias locomotoras de la inversión, del empleo y del crecimiento económico del empleo en Andalucía".

"Venimos a reinvindicar dos infraestructuras fundamentales y estratégicas para nuestro futuro. Desde 2019 que se terminó el tramo de desdoble de Dos Hermanas-Los Palacios y desde que se liberó el peaje no se ha dado ninguna solución. Estamos con continuos atascos y aumentando la siniestralidad de forma importante. Venimos a reivindicar que esas dos infraestructuras se conviertan en prioritarias en nuestra provincia, y que se metan en los presupuestos para solucionar esos atascos", señaló.

Rus lamentó que para los empresarios esos atascos generan que las dos provincias sean menos competitivas y atraigan menos inversiones. "Como decía mi abuelo, detrás de las infraestructuras viene el crecimiento económico", dijo.

"La autopista está desbordada cualquier día"

Javier Sánchez Rojas, presidente de los empresarios de Cádiz y presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, explicó tener una autopista de peaje y una carretera nacional IV "era una anomalía" respecto a las demás carreteras nacionales de España, puesto que no estaba desdoblada de origen a destino. "Hay 59 kilómetros que siguen sin ser autovía desde Los Palacios a poco antes del Aeropuerto de Jerez. Nos parece que ya estuvo en presupuesto y se podría recuperar para el desarrollo y mejor progreso de las poblaciones por las que pasa".

Sánchez Rojas, que excusó al presidente de la Cámara del Campo de Gibraltar que no pudo asistir por un problema empresarial, señaló que "el peaje lo hemos sufrido 50 años y ahora la autopista está desbordada cualquier día, no solo en el mes de agosto. Y ha aumentado la siniestralidad en esta vía".

Obras urgentes por fases

A preguntas de la prensa, el dirigente de los empresarios de Cádiz Sánchez Rojas dijo que las dos obras son necesarias, que se pueden hacer por fases y que "no renunciamos a ninguna de las dos infraestructuras. Lo que sí queremos es que, una vez que se analicen los cuellos de botella, habrá que poner en carga primero esa parte". Lamentó que la AP-7 se liberó con tramos con tres carriles y con tramos con cuatro carriles, pese a tener menos población en el entorno.

Los cuellos de botella para la patronal de Cádiz y Sevilla son el acceso y salida de Sevilla hacia Cádiz, en algunos tramos del antiguo peaje es necesario cambiar la curva actual por una recta, explicó Sánchez Rojas.

Sobre el perjuicio que causa esta falta de infraestructuras a las dos provincias, el presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Rus, lamentó que el primer efecto es que las inversiones se están desviando a otras provincias, pese a que se trata de proyectos que podrían hacerse en Sevilla y Cádiz.

"Sabemos que es imposible una solución inmediata en las dos carreteras, pero los técnicos tienen identificados claramente los cuellos de botella", entre los que citó Jerez-Los Barrios, Lebrija-Las Cabezas, Campo de Gibraltar, la zona costera y de producción agrícola. "Necesitamos obras de emergencia a corto plazo, antes del verano que viene", afirmó Rus.

Los empresarios explicaron que pidieron una reunión al Ministerio de Transportes y "entre todos se ha conseguido mover desde el verano para acá que el Ministerio haya puesto el foco en este problema. La ministra ha anunciado hace días que va a poner en marcha un estudio integral de cuál de las dos opciones es mejor".

"Cuanto antes se haga el estudio y se empiecen a mover los proyectos, mejor y podamos plantear el desdoble de la N-IV y un tercer carril para la AP-4", declaró Sánchez Rojas.

La cifra de habitantes y los vehículos que mueven ambas vías son argumentos que justifican las dos infraestructuras. "Las dos provincias suman 3 millones de habitantes (1,9 millones en Sevilla y 1,2 millones en Cádiz). En el pico de verano hay más de 2 millones de desplazamiento de turistas, muchos de ellos nacionales. Por eso es una infraestructura vital para la salida del primer puerto de España, Algeciras, y del primer polígono industrial andaluz que está en el Campo de Gibraltar. No se nos olvide el más de 1 millón de viajeros que se mueven en la operación Paso del Estrecho en verano. "Por tanto quien no quiere poner una solución es que no quiere mirar hacia aquí", aclaró Sánchez Rojas.