Antonio Muñoz: "Me preocupa que Sevilla se convierta en una ciudad estándar por el turismo"

–¿Sigue con el subidón por lograr la sede de la Agencia Espacial Española?

–Es uno de los hitos más importantes para la ciudad de los últimos años. No hay ningún sector económico que pueda mirar al futuro con tanto optimismo como el espacial. Puede producir un efecto arrastre para empresas que se quieren instalar en Sevilla y fortalecerá a las que ya existen vinculadas a este sector, además de generar un empleo cualificado. Los jóvenes pueden mirar al futuro con más optimismo, necesitamos elevar nuestra autoestima también como ciudad.

–¿Cuál es el siguiente objetivo a la vista?

–Teniendo en cuenta el ciclo inversor, la gran transformación de Sevilla en los próximos años debe ir acompañada de las infraestructuras de transporte. Es el cuello de botella de la ciudad. Son asignaturas pendientes que llevan ya demasiados años esperando una solución. Las obras de la línea 3 de Metro empiezan pronto, he jugado un papel de mediador para que no se convierta en un partido de tenis entre el Gobierno y la Junta. Los ciudadanos están hartos de tanto ruido político. El retraso acumulado de la SE-40 es vergonzante. No debemos obsesionarnos si puente o túnel, toca cerrar el anillo para aliviar el puente del Centenario. La otra infraestructura importante es la conexión de Santa Justa con el aeropuerto en una ciudad turística como Sevilla. Todo eso, junto al tranvía y al tranvibús que son de competencia municipal, está en este momento más encarrilado que nunca. Creo que algo ha tenido que ver el Ayuntamiento y el papel que he intentado jugar para dialogar y quitar los reproche entre unos y otros.

–¿Por cuál infraestructura apostaría si pudiera tenerla lista de un día para otro?

–La red de Metro completa sería mi elección.

–¿Le gusta la foto actual del turismo en la ciudad?

–En los últimos años hemos posicionado a Sevilla en los mercados turísticos de una manera muy potente, lo que se ha traducido en más eventos y congresos, por tanto, más riqueza para la ciudad y también más turismo familiar y de ocio. Ahora me preocupa que, como consecuencia de esa mayor afluencia turística, Sevilla pierda parte de su idiosincrasia y se convierta en una ciudad estándar. Mientras sea alcalde es algo que no va a ocurrir. ¿Cómo se combate? Favoreciendo medidas como el reconocimiento de establecimientos emblemáticos frente a las franquicias que estandarizan todas las ciudades del mundo. El legado patrimonial que tiene Sevilla no puede perder su idiosincrasia por mucho turismo que tengamos. También se combate redirigiendo los flujos turísticos hacia otras zonas de la ciudad, ya que ahora mismo la experiencia se concentra excesivamente en todo lo que es el entorno del barrio de Santa Cruz, la Catedral y el Archivo de Indias. Tenemos argumentos de sobra para acercarlos a la zona Norte del casco antiguo y Triana.

–El desfile de Dior fue el evento de 2022, ¿cuál será el de este año?

–Tenemos los Goya, que vuelven a Sevilla para colocarnos en el escaparate nacional. Mi equipo de Turismo sigue trabajando en eventos que relancen la imagen de Sevilla, ahora mismo estamos en los mupis de Nueva York ocupados por la imagen de Christian Dior en la que sale la ciudad. ¿Cuánto vale eso desde el punto de vista de la promoción de Sevilla? Contaremos con más eventos de este tipo, estamos trabajando con discreción.

–¿Se notará el sello de Muñoz en la fábrica de Altadis?

–Altadis era una de las asignaturas pendientes de la ciudad. Contará con un complejo turístico y cultural. Los ciudadanos van a ganar un gran espacio público conectado con una pasarela peatonal a San Telmo. Se va a notar mi sello en que será un espacio singular, diferente a otras partes de la ciudad. No será un centro comercial más, ni un hotel más. Relanzará la imagen de Sevilla en el mundo. Ahora mismo hay tres motores en la ciudad que garantizan su posicionamiento internacional como son Artillería, Atarazanas y Altadis. Estos tres edificios en rehabilitación tienen un denominador común que es la cultura y van a suponer un relanzamiento de Sevilla. Me siento muy satisfecho de haber contribuido en desatascar estas tres asignaturas pendientes de la ciudad.

–¿Contará Sevilla con dos nuevos puentes?

–Va a tener la pasarela peatonal de Altadis y creo que es necesario un nuevo puente que conecte el centro histórico con la Isla de la Cartuja. Esto no significa que se recupere el proyecto de Zoido, no tiene nada que ver. Pienso que entre la pasarela peatonal y el puente de la Barqueta es necesaria otra pasarela para que los vecinos del centro histórico tengan más facilidades de acceder a la Cartuja a la altura del Auditorio Rocío Jurado.