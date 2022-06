La Escuela de Hostelería de Sevilla, entre las cinco mejores de Europa

Iñaki Echeveste recurre a las cifras para ilustrar el calado de lo que estamos hablando. “Hay un informe de la consultora KPMG que revela que la gastronomía, entendida en un sentido amplio, en el que incluye turismo, hostelería, la distribución y la industria agroalimentaria –en la que Andalucía es la mayor potencia nacional–, representa 388.000 millones de euros de producción, lo que equivale al 33% del PIB español, y afecta a 3,73 millones de trabajadores. Luego es un asunto de importancia nacional dar una buena formación y que seamos capaces de graduar a buenos profesionales para un sector donde la demanda y la competencia son cada vez mayores. Y no es lo mismo enfocarte hacia un turismo medio-bajo que, ahora, hacerlo a un turismo y un cliente que espera un servicio de lujo, que necesita una exquisitez profesional y un entendimiento de cuáles son sus expectativas”.

Iñaki Echeveste, como director de la ESHS, se congratula del gran momento que disfruta la escuela. “Llevar la bandera de Sevilla, Andalucía y España por todo el mundo es importantísimo. Aspiran cinco europeos, pero no hay otros apartados para americanos o asiáticos. Ahora, que la gente vote en el enlace habilitado para ello. Este reconocimiento se ha visto acompañado por la entrega de la Medalla de la Ciudad de Sevilla, que para nosotros ha sido un momento superemotivo y un punto de inflexión en cuanto al apoyo de la ciudad”.

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla está de enhorabuena. Justo a los tres días de la ceremonia de graduación de los alumnos del curso 2021-22, le comunicaron a su director, Iñaki Echeveste, que son candidatos a ganar los World Culinary Awards, los premios más importantes a nivel internacional en gastronomía, hostelería y turismo, en el apartado de Europe’s Best Culinary Training Institution 2022. La ESHS pugnará por llevarse el prestigioso galardón junto con otros cuatro canditatos: Apicius International School of Hospitality de Italia, BHMS (Business & Hotel Management School de Suiza), Culinary Arts Academy Switzerland (Suiza) y la francesa Le Cordon Bleu París.

Saber gestionar establecimientos, una necesidad

Un problema que ha aflorado aún más en los dos años de pandemia ha sido la inadecuada autogestión de restaurantes y bares. Muchos se han estrellado por no saber administrarse en estos tiempos de incertidumbre. “Te puedes encontrar a un cocinero que cocina muy bien, a un jefe de sala que atiende de forma impecable, pero ni no hay buena gestión, se complica muchísimo. Y la escuela procura esa formación en la gestión, absolutamente clave”, resalta Iñaki Echeveste. El 90% de la restauración no hace control presupuestario y urge hacerlo mes a mes, advirtió Ferrán Adriá hace unos días en Sevilla.