Espadas: "Lo que toca ahora es bajar la cifra de contagios"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha señalado este viernes sobre las restricciones horarias en Sevilla por el paso de la provincia al nivel de alerta 3 grado 1, (que implica reducción de aforos y también de horarios comerciales), que "ahora toca bajar la cifra de contagios", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la población para que dé "ejemplo de contención" y realice las salidas "con mucha cautela y prudencia".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en un acto en Huelva, donde ha señalado que el Ayuntamiento había preparado una programación de distintas actividades, al no poder celebrarse la Feria de Abril, que comprendía, entre otros eventos, conciertos al aire libre "con todas las medidas de seguridad", pero que con tendrán que ser aplazadas.

En este punto, Espadas ha señalado que, aunque la subida de contagios no es "tan fuerte" como las ocurridas meses atrás, sí son "sostenidas", por lo que ha subido el nivel de alerta "que obliga a esas restricciones horarias", a la par que ha dicho que era una hipótesis en la que se movían desde el Consistorio.

Estas actividades, ha reseñado, se hacían "sobre todo para apoyar a los sectores que no iban a tener ingresos, el de la moda flamenca uno de ellos", y espera que, si las cifras de vacunación siguen subiendo, a lo largo de los próximos meses, podamos ayudar más a los diferentes sectores".

En este sentido, el alcalde ha mostrado su deseo de que esta recuperación pueda comenzar en verano y que el otoño sea "importante" y "potente", porque "es necesario recuperar esos sectores", al tiempo que ha lamentado que "muchos puede que no aguanten dos años seguidos sin poder vender sus productos".

Espadas ha recordado que la Feria de Abril es el evento "con mayor impacto económico en Sevilla", tras lo que estaría la Semana Santa, y que han tenido que "encajar el golpe" de no poder celebrarla "por razones evidentes", al no llegarse a un nivel de vacunación "que permita un nivel de inmunidad para unas fiestas que tiene en el contacto y en la no distancia social un elemento fundamental, por lo que no se dan las condiciones para poderla celebrar". "Esto se sabía desde hacía meses y por eso zanjamos ese debate".

Finalmente, el regidor sevillano ha deseado que los municipios que celebran sus eventos y fiestas a lo largo del periodo estival y tras el mismo, "no tengan que suspenderlos" porque "el proceso de vacunación ya esté avanzado".