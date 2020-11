Espadas tiene un margen de dos semanas para decidir sobre las Fiestas de Primavera de 2021

Dos semanas. Es el plazo estimado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para tomar una decisión respecto a la Fiestas de Primavera de 2021, que coincidirán con el periodo de vacunación contra el Covid-19 diseñado por el Gobierno central. El futuro de la Semana Santa y la Feria del próximo año se conocerá, por tanto, después del puente de la Inmaculada, que viene marcado por la prórroga de las restricciones de la Junta y que supone otro varapalo económico para el sector turístico.

Antes de que llegue la Navidad los sevillanos sabrán si vivirán por segundo año consecutivo una primavera sin cofradías en la calle y sin casetas en el real de Los Remedios. Unas fiestas que constituyen la temporada súper alta para hoteles y bares, los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria. El anuncio realizado las últimas semanas por diversos laboratorios sobre los logros de sus vacunas y el periodo previsto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para inmunizar a la población contra el virus ha abierto una puerta a la esperanza. Pero Espadas no quiere echar campanas al vuelo. Ni mucho menos. Prefiere ser cauto y que la última palabra la tengan las autoridades sanitarias.

Así lo ha transmitido este martes en el foro Presente y futuro del turismo y la hostelería en Sevilla, organizado por la cadena SER en colaboración con la Cámara de Comercio. En este encuentro -donde también han participado el vicepresidente andaluz y consejero de Turismo, Juan Marín; la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García; y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos- el regidor hispalense ha admitido que la duda sobre la fiestas de primavera de 2021 es "la pregunta que no me deja dormir por las noches", habida cuenta de la importante inyección económica que dicha temporada supone para la ciudad. Por tal motivo, a principios de diciembre se mantendrá "la reunión definitiva" en la que se tomará una decisión al respecto.

"No se puede esperar a febrero. Estamos llegando al límite de tiempo para planificar los gastos y trabajos necesarios para la Feria", ha explicado Espadas, quien ha anunciado que "en el plazo de dos semanas se tomará la decisión". Una consulta cuyo resultado es bastante esperado y previsible para la ciudadanía, que ya está mentalizada de que 2021 tampoco contará con fiestas de primavera. El alcalde ha recordado que para esas fechas el plan de vacunación contra el coronavirus estará en pleno desarrollo, lo que complica unas celebraciones que suponen "grandes concentraciones". No obstante, ha advertido que "si hay argumentos para la esperanza, seré el primero en contarlo. Si no es así, también lo haré".

La "resiliencia" del sector turístico

En su intervención, Espadas ha agradecido al sector turístico "la capacidad de resiliencia" frente a la adversidad tan dura que lleva soportando desde marzo, periodo en el que las administraciones han intentando gestionar la crisis de forma "ponderada", al buscar el equilibrio entre la salud y la economía. En tales circunstancias, ha afirmado que "sólo cuando llegue la vacuna podremos planificar la recuperación". Un momento para el que, según el alcalde, "Sevilla se encontrará preparada".

Como ejemplo de esta preparación ha puesto la dotación de mejores infraestructuras, como las obras de ampliación y mejora que se acometen en el aeropuerto, "que será muy distinto al que dejamos en marzo de este año, cuando estalló la pandemia". También se ha referido al nuevo plan turístico, que está a la espera de recibir fondos municipales y autonómicos. Y a las obras que se acometen en la ciudad estos meses. "Sevilla está abierta en canal ahora, para que cuando llegue el momento de la recuperación, todas las intervenciones se encuentren concluidas", ha señalado Espadas, quien ha defendido que el turismo en la capital andaluza cuenta con "unos pilares básicos", al tratarse de un "destino maduro", lo que facilitará la recuperación.

También se ha dirigido al sector turístico para afrontar el nuevo periodo que comenzará tras las vacunas. "Debemos hacer más cosas que nunca", ha incidido el alcalde, quien ha hecho hincapié en la necesidad de ampliar la oferta cultural y que los negocios hosteleros cumplan con las normas de seguridad que seguirán vigentes, además de apostar por la máxima calidad. "Habrá mucha gente que vuelva entonces a la actividad", ha abundado el alcalde tras recordar que la situación que se vivía antes de marzo no tenía nada que ver con la de cinco años antes, cuando se hablaba de "burbuja" hostelera y "turismofobia", una situación que, en su opinión, nunca llegó a producirse en Sevilla.

Por otro lado, ante el plan previsto por el Gobierno central para las fiestas navideñas -que deberá debatirse con las comunidades-, Espadas ha admitido que actualmente "no disponemos de unos parámetros de sanidad y seguridad para celebrar una Navidad normal". A este respecto, Sandra García ha aseverado que será "una Navidad dura, pero que más duro sería volver al confinamiento domiciliario". Por su parte, Villalobos ha advertido, al respecto, que "podemos dar al traste con todo el sacrificio soportado estos meses". El presidente de la Diputación ha recordado que la administración provincial ha reservado 100 millones para 12 líneas de ayudas a las que pueden acogerse los ayuntamientos, tres de las cuales están dirigidas a los hosteleros y el sector turístico.