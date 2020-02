Espadas pedirá al Estado que pague la Línea 2 de Metro si elige el puente para la SE-40

El Pleno en sesión extraordinaria a petición del PP ha rechazado esta mañana la propuesta de los populares que se centraba en pedir el apoyo municipal a que el tramo del río Guadalquivir de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria del Río se desarrolle con túneles, un marco en el que el alcalde Juan Espadas ha pedido esperar a que estén todos los informes para decidir la mejor alternativa, abriendo además la vía a que, si finalmente se hiciera el puente, con un coste mucho menor, no se perdiera esa inversión prevista inicialmente y el Estado pudiera sufragar la Línea 2 del Metro, la que conectaría Sevilla Este con el centro.

La moción, rechazada por PSOE y Adelante Sevilla y apoyada por PP, Cs y Vox, pedía instar al Estado a iniciar las obras de los pasos subterráneos de la SE-40 y a que se mostrara el compromiso con la continuidad del proyecto. El PSOE había pedido que el PP tuviera en cuenta una enmienda, que no ha sido aceptada, para que sustituyera los términos sobre los túneles por solicitar un informe técnico sobre las diferentes soluciones que no "supongan limitación sobre el tráfico marítimo, que minimice sus efectos sobre el medio ambiente, que tenga en cuenta los costes y la rapidez de su puesta en funcionamiento".

Ante ello, Adelante ha mostrado su preferencia por el puente, que cuesta "hasta cuatro veces menos" que el túnel y plantea que sean los ciudadanos los que decidan; Cs ha pedido "hechos y no más palabras para no volver a perder una década por la dejadez de unos cuantos" y Vox insta a "no engañar" al ciudadano porque "tecnología hay de sobra" para los túneles.

En su intervención, el portavoz del PP, Beltrán Pérez ha criticado que el Gobierno central dé ahora "evasivas, dudas y excusas para cambiar el puente por túneles", algo que achaca al coste, y entiende que ese dinero lo usará el Gobierno de Pedro Sánchez para "sufragar el coste de su investidura, que sí recoge infraestructuras para otras regiones".

Sin embargo, Espadas, tras comprometerse a defender la mejor opción para Sevilla, indica que si se llega a producir el cambio de criterio en Fomento será porque haya una alternativa "más viable y consistente" y lamenta que el PP no tenga en cuenta el factor económico que, según ha expuesto Adelante en el Pleno podría suponer unos mil millones y 12 millones más de mantenimiento al año en el caso del túnel y unos 220 si se realiza el puente.

"¿Se da cuenta de que en la diferencia del coste entre el puente y el túnel puede estar financiar la Línea 2 del Metro? El problema no es puente o túnel sino cerrar el anillo de la SE-40. Le diré a Sevilla Este que podríamos tener una Línea 2 de Metro, además de la 3 que se plantea entre Pino Montano y Bellavista, pero que la pague el Estado para que no se pierdan los fondos", recalca.

Pérez asegura que, con el voto contrario a su moción, Espadas "vende los intereses de Sevilla al PSOE y al suyo propio" y le echa en cara que haya llamado a sus "compañeros" para pedirles que cambie su posicionamiento, algo que asegura que ya ha hecho en tres ocasiones anteriores, tras lo que ha dejado claro que él es firme en sus posiciones. Al hilo de ello, Espadas ha aclarado que él no llama "a compañeros de su partido, sino a responsables de gobierno".