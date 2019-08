Querella penal de Facua contra la empresa de la carne mechada contaminada de Sevilla

La organización de consumidores Facua está preparando una querella penal contra Magrudis S.L., la empresa sevillana de la carne mechada contaminada con listeria. La presentará este viernes por presunto delito contra la salud pública que incluirá el caso de una primera afectada y en ella la organización solicitará ser acusación particular. Así lo ha anunciado este jueves Rubén Sánchez, portavoz nacional de Facua y secretario general de su federación en Andalucía, quien precisó que prefieren la vía de la querella por ser la mejor para abrir una investigación con la que obtener datos que no podrían lograrse con la denuncia civil y por la magnitud que ha alcanzado el caso.

El balance de Facua apunta a que el caso de la carne mechada ha provocado dos abortos, aparte de la muerte de una persona de 90 años. Las víctimas deben exigir una indemnización, señaló Sánchez, quien destacó que la empresa debe aclarar si cuenta con un seguro de responsabilidad civil y de qué cuantía para hacer frente a las indemnizaciones.

La querella de Facua es ajena a las denuncia judiciales que ha presentado la Asociación del Defensor del Paciente. La plataforma de afectados por este caso que ha abierto Facua suma ya más de 140 personas y la organización señala que representará en los tribunales a los que se lo soliciten.

Acusaciones a la Junta

Rubén Sánchez ha pedido la dimisión del consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, por la mala gestión de este caso y acusa a la Junta de "actuar tarde y mal mintiendo a la población y desinformando", con lo que señala que en la administración andaluza "hay responsabilidad política por falsedades", pero de momento no se plantea denunciar a la Junta. Facua afirma que han sido seis las mentiras de la Junta: "decir que no había alerta sanitaria, que no había riesgo para la salud, que estaba todo controlado, que se habían retirado todos los productos, que el caso se reducía a Sevilla y provincia, y que no hay riesgo de contaminación cruzada".

Sobre la contaminación cruzada, el portavoz de Facua reitera que los expertos han dejado claro que pueden contaminarse otros alimentos ajenos a esa carne mechada cuando la listeria pasa de a los utensilios y de estos a otro alimento. "Puede haber contaminación cruzada, así que si alguien tiene síntomas graves que acuda al centro de salud", expuso Sánchez.