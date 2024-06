Felipe González ya es alumni de honor de la US: "Nadie me puede reprochar que los intereses de mi país sean lo primero"

El ex presidente del Gobierno de España, Felipe González, ha recibido este jueves, 13 de junio, el Premio Alumni de Honor de la Universidad de Sevilla (US). Lo ha hecho con una declaración contundente y con un aviso a la clase política actual: "Nadie me puede reprochar que los intereses de mi país san lo primero". Este reconocimiento es otorgado por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Hispalense (Alumni), con la colaboración de la Fundación La Caixa, para reconocer la trayectoria notable de algunas personas egresadas de la US.

Felipe González fue el tercer presidente del Gobierno de España desde la reinstauración de la democracia. Permaneció en el cargo durante cuatro legislaturas. Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla. Se licenció en 1965.

También se ha reconocido al profesor Antonio Manuel Garrido Hermosilla con el Premio Impacto Social, dotado con 1.000 euros, por la creación de la Unidad de Referencia Andaluza (UPRA) dentro del Servicio Andaluz de Salud para la orbitopatía de graves u orbitopatía tirioidea.

La orbitopatía tiroidea es una enfermedad rara, tradicionalmente infradiagnosticada, y con gran heterogeneidad en su abordaje, que puede llegar a ocasionar una importante afectación física y psicológica de los pacientes que la padecen, con la consiguiente merma de su calidad de vida. Desde la aprobación de la UPRA por el SAS, más de 250 pacientes de toda Andalucía han sido atendidos por el equipo multidisciplinar medico-quirúrgico dirigido por Garrido, junto con la médica Mariola Méndez Muros, también egresada y alumni de la US.

El accésit

En esta convocatoria, el fallo del jurado ha reconocido con el accésit al Premio Impacto Social, valorado en 500 euros, a Elena Ceballos Romero, por su proyecto de divulgación científica y transferencia Sin azul no hay verde, que promueve la importancia de los océanos para la existencia de la Tierra.

Tiene como objetivo combatir la crisis climática desde la concienciación ciudadana sobre la importancia de los océanos para la mitigación del calentamiento global gracias a su función como principal pulmón del planeta. El proyecto se basa en la premisa de que la investigación oceanográfica es fundamental en el reto climático, pero también lo es convertir este conocimiento en una sociedad bien informada que impulse el desarrollo de estrategias de futuro sostenibles.

Una relación permanente

Con estos premios, Alumni US pretende reconocer el trabajo y la dedicación de las personas egresadas de la Hispalense, al igual que se viene haciendo con las sesiones de Conversaciones Alumni US.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla es una gran comunidad que permite a la US seguir acompañando a las personas que han estudiado en ella a lo largo de su carrera profesional, a través de asesoramiento, ofertas de empleo, apoyo en las empresas que funden, reencuentro con compañeros y nuevos contactos. También ofrece formación y acceso a actividades culturales y deportivas.