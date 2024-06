La Universidad de Sevilla saca del Rectorado el homenaje a Felipe González por temor a las protestas pro Palestina

El homenaje al que fuera presidente del Gobierno de España, Felipe González, como antiguo alumno (Alumni) de la Universidad de Sevilla (US) no se celebrará finalmente este jueves en el Paraninfo del Rectorado, sino en el Pabellón de México de la Avenida de las Delicias. El cambio de ubicación obedece al blindaje del edificio principal de la Hispalense para evitar nuevas acampadas y encierros en solidaridad con el pueblo palestino.

Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la US. De este modo, se evita en la medida de lo posible que la entrega de este reconocimiento se vea alterada por algún incidente con estos jóvenes, que la noche del lunes fueron desalojados de la Facultad de Geografía e Historia, donde se habían encerrado horas antes.

La restricción de entrada al Rectorado ha alterado el fin de curso de muchos estudiantes, algunos de los cuales se han visto obligados a presentar su trabajo de fin de grado (TFG) en la lonja universitaria. También se ha prohibido temporalmente la entrada a la biblioteca de este edificio en plena época de exámenes.

La entrega del IV premio Alumni de la US a Felipe González es uno de los actos principales de la institución académica previstos para este curso. Años anteriores se había celebrado en salones de actos con un aforo más reducido, pero al tratarse de un ex presidente del Gobierno se pensó en la sala principal de la US, el Paraninfo.

Las circunstancias de este final de curso han obligado al traslado al Pabellón de México por motivos de seguridad.