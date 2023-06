“El Gobierno ignora por completo a los funcionarios de Justicia en su legítima demanda de funciones claras y retribuciones justas”

–Esta circunstancia pone en duda la apuesta por el diálogo y los servicios públicos de la que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto. Desde CSIF entendemos que no hay excusa para que no se sienten a negociar la mejora retributiva de todo el personal, un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público reconociendo nuestra profesionalidad. Tienen que comprometerse a negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa, que afecta a nuestras condiciones de trabajo y a la propia ciudadanía; pretenden una movilidad forzosa, que redundará en una disminución del personal funcionario, cuando en realidad lo que necesitamos son más medios personales y materiales. Esta ley la tienen que aprobar previa negociación.

–Ante todo, pedimos disculpas a la ciudadanía por los perjuicios que se le están ocasionando. Queremos que conozcan esta situación, indecente e inexplicable, que se centra en el Ministerio de Justicia; sigue sin sentarse a negociar ante este verdadero conflicto social, de incalculables consecuencias. Este es el motivo por el que seguimos en huelga: la falta de negociación. Millones de personas se están viendo afectadas en la práctica por la paralización de sus asuntos judiciales, la actitud intransigente del Gobierno en general y de la ministra Llop en particular, que solo se sienta a negociar con los cuerpos de mayor titulación. Este desprecio ha alcanzado límites intolerables en democracia. Basta recordar expresiones como el “ya saldrán”, referidas al encierro del comité de huelga durante cuatro días en la sede del Ministerio de Justicia. También, su decisión de hablar de derechos humanos en Luxemburgo mientras los cinco ciudadanos, miembros del comité de huelga y representantes de los empleados públicos de Justicia, no podían recibir alimentos, ni bebida, en la sede de su Ministerio. En cuanto al Secretario de Estado, la primera y única reunión que convocó en siete semanas se saldó con una espantada.

Un “traslado diferido” en ocho años a la Ciudad de la Justicia y sin garantías

El futuro traslado a la Ciudad de la Justicia no convence a CSIF, que viene denunciando la falta de garantías por el “traslado diferido en ocho años” y los “graves problemas de movilidad” que supondrá el acceso al campus judicial de Palmas Altas para los ciudadanos y los profesionales. Miguel Millán lamenta que la actitud de la Administración ha sido la de mera información, habiendo mantenido una sola reunión con los sindicatos. El responsable de Justicia de CSIF Sevilla pone como ejemplo las Ciudades de la Justicia de Málaga y Córdoba, pero en ambos casos los traslados se realizaron a unos edificios “que se construyeron al efecto y de la totalidad de los órdenes jurisdiccionales, más allá de alguna excepción, pero en el transcurso de poco tiempo estaban allí todos los órganos judiciales”. El representante sindical denuncia los “graves problemas de movilidad que va a suponer llegar hasta allí, no sólo a los trabajadores de todos los estamentos judiciales, sino a la propia ciudadanía, ya que no se cuentan con los viales suficientes, ni con un transporte público accesible. La ciudad de Sevilla se va a encontrar con un problema de dispersión judicial que nada tiene que ver con una Ciudad de la Justicia”.