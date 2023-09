Google y la US afrontan los retos de la Inteligencia Artificial

"Estamos viviendo un nuevo Renacimiento. La inteligencia artificial permite que cualquiera, tenga recursos o no y en cualquier lugar del mundo, pueda hacer prácticamente todo lo que desee únicamente aprendiendo a usar las herramientas adecuadas. La democratización de la IA está provocando una explosión de innovación y oportunidades", así de rotunda se ha manifestado Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google, durante la ponencia inaugural del primer Foro sobre Inteligencia Artificial y Sostenibilidad, que organiza la Universidad de Sevilla con el apoyo de la compañía.

En este sentido, la sevillana -que el año pasado recibió el premio Manuel Clavero como una de las grandes líderes en este campo a nivel mundial- ha puesto en valor que la innovación que comporta la IA no puede darse sin una regulación. Además, señaló ante un Paraninfo abarrotado de investigadores, empresarios y científicos que no solo importa lo que hace Google como compañía, también lo que son capaces de alcanzar las startups, organizaciones no gubernamentales y entidades alrededor del globo.

De hecho, la experta ha hecho especial hincapié en que, en materia medioambiental -uno de los puntos clave del evento internacional- Google colabora con diferentes startups para que la agricultura sea más sostenible, para disminuir las emisiones de los coches e incluso para plantar árboles en zonas clave como España, Reino Unido y Madagascar. Todo ello sirviéndose de una Inteligencia Artificial responsable.

"Sabemos que necesitamos un cambio y herramientas. El tiempo para actuar es ahora, ¿hacemos lo suficiente como sociedad, como entidades y como ciudadanos?", se ha preguntado Manchón antes de finalizar su intervención animando a todos a formar parte del nacimiento de un evento que tendrá "un impacto global".

Más de 1.000 asistentes

Se trata de un congreso que durará dos jornadas –la de ayer y la de hoy– con más de 1.000 inscritos para seguir el evento de forma presencial y online. Expertos de diferentes ámbitos y especializaciones que pondrán su conocimiento al servicio de este campo. De hecho, participan compañías como las gigantes Inditex o Telefónica y Airbus. Los paneles de debate se agrupan en cuatro grandes áreas: bienestar humano, desarrollo económico y tecnológico, atención al medioambiente y desarrollo social. Por tanto, las temáticas son muy variadas. Desde la aplicación de la IA para mejorar la salud de las personas o el uso de esta tecnología en áreas como la robótica o la agricultura sostenible.

El director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales en Google España y Portugal, Miguel Escassi, también ofreció una disertación de bienvenida. El sevillano –y egresado en la disciplina de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Sevilla– explicó con cierta emoción que hace 25 años cruzó por primera vez las puertas del Rectorado "imaginando qué podría aportar un chaval de Triana" a ese mundo que estaba a punto de descubrir. Escassi indicó sentirse "emocionado" por estar viviendo "en ese mundo que sólo alcanzaba a dibujar en mis sueños" más parecidos "a la ciencia ficción" que a la realidad. Curiosamente, el mismo año que pisó la Hispalense por primera vez, Larry Page y Serguéi Brin inventaron Google.

El representante de la compañía señaló que la entidad diseña sistemas para predecir las catástrofes naturales e invierte recursos para ayudar a los profesionales sanitarios en sus diagnósticos. "Pero no hemos venido únicamente a contaros cosas de Google", manifestó para recalcar que "España está consiguiendo posicionarse como la punta de lanza de la Inteligencia Artificial en Europa" y Andalucía en noviembre abrirá el primer Centro de Ciberseguridad de Google en Europa. Una institución que se enclavará en Málaga, con lo que, avanzó, hace que la comunidad autónoma se esté convirtiendo en un "hub a la vanguardia de Europa y del mundo en materia digital".

La vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica, Carmen Barroso, mostró el firme compromiso de la universidad por el avance en el conocimiento y por trasladarlo a la sociedad. Además, dedicó unas palabras de agradecimiento a los investigadores llegados de todo el mundo para reflexionar de manera conjunta, "responsable y sostenible" en nuevas formas de avanzar en sociedad.

Los debates de la segunda jornada, que se celebra hoy, se abrirán con las ponencias de Yossi Matias, vicepresidente de Ingeniería de Google; y Emilia Gómez, científica del Centro de Investigación de la Comisión Europea, especializada en comportamiento humano e Inteligencia Artificial. El área de empresa e instituciones públicas y privadas estará representada por ponentes como Rafael Guzmán, responsable de Transformación Digital de Airbus y Pascale Fung, catedrático en la Universidad de Hong Kong y Director del Centre for AI Research (CAiRE).