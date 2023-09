La Junta ha invertido 200 millones para digitalizar Andalucía

El nuevo desafío que afronta la Junta de Andalucía -ambicioso y complejo- es conseguir la digitalización en todos los rincones de la comunidad. Para esta premisa, la institución ya ha invertido 200 millones en el primer año de la presente legislatura. Así lo ha anunciado Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, de la Junta de Andalucía en el primer Foro sobre Inteligencia Artificial y Sostenibilidad que organizan la Universidad de Sevilla y Google.

Además, ha recalcado que la Agencia Digital de Andalucía -institución encargada de poner en marcha las iniciativas tecnológicas- tiene previsto invertir otros "800 millones de aquí hasta el 2027" para convertir "la tecnología en el tercer motor de la economía de Andalucía". Por otro lado, ha manifestado que la incorporación de la digitalización para mejorar los servicios públicos se hará "siempre" desde "una perspectiva ética, justa y segura, centrada en las personas".

El consejero ha subrayado en este evento que se celebra en el Paraninfo de la US que el "reto" que se ha marcado la Junta es alcanzar una Andalucía "100% digital en el año 2030", y que esta comunidad no sólo "no pierda el tren de la oportunidad de la revolución digital", sino que pueda ser "locomotora de España y de Europa en transformación digital", para lo que está desarrollando una serie de estrategias en ámbitos como la industria audiovisual y de creación de contenidos digitales, y el del "emprendimiento digital". "Juntos estamos haciendo de la tecnología y la digitalización el tercer motor económico de Andalucía" tras el turismo y la agroalimentación.

Antonio Sanz también ha hecho referencia a la inteligencia artificial como "una tecnología clave para el desarrollo de la economía digital", y ha señalado que "Andalucía apuesta decididamente por su incorporación para mejorar la calidad de los servicios públicos y por la competitividad de sus empleos", aunque "siempre" desde "una perspectiva ética, justa y segura, centrada en las personas".

Al respecto, ha citado la elaboración de la primera Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial aprobada recientemente por la Junta, que "nos va a marcar el camino para instaurar la inteligencia artificial y sacarle el máximo provecho de sus múltiples aplicaciones a todos los ámbitos", y ha explicado que son ya varios los organismos de la Administración autonómica que utilizan sistemas de inteligencia artificial para agilizar determinados trámites.