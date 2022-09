Herido de una pedrada el conductor de un VTC en el aeropuerto de Sevilla

El conductor de un Vehículo de Transporte Concertado (VTC) ha resultado herido la noche de este viernes tras recibir una pedrada en el aeropuerto de San Pablo, durante las primeras horas de la huelga del taxi de Sevilla. Los VTC que iban a prestar servicio al aeródromo han sido recibidos a pedradas y huevazos cuando se disponían a acceder a sus zonas reservadas de aparcamiento.

Al menos ocho vehículos han sufrido daños y una de las pedradas ha alcanzado en la cabeza al conductor de uno de ellos, que ha comenzado a sangrar de manera abundante. La parada del aeropuerto está sin taxis y tampoco había policías en el momento del ataque, a pesar de que la patronal de las VTC había solicitado este mismo viernes presencia policial al director de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Los conductores de los vehículos apedreados han llamado a la Policía Nacional y también a una ambulancia para que asista a su compañero. La agresión se ha producido pasadas las diez de la noche. La situación en estos momentos es de desconcierto, incluso los mismos clientes no saben bien qué hacer ante la ausencia de taxis y la posibilidad de ser atacados si toman un VTC.

La huelga del taxi de Sevilla arrancó a las siete de la tarde de este viernes y se mantendrá hasta las siete de la mañana del lunes. Los taxistas protestan contra la regulación de las VTC que prepara la Junta. El líder del taxi de Barcelona, Tito Álvarez, se desplazó el jueves a Sevilla y arengó a los taxistas para que intensificaran sus protestas y "pararan aeropuertos y estaciones de tren".

No se entiende que no hubiera presencia policial en este punto, un lugar tradicionalmente conflictivo en el que ha habido decenas de ataques y sabotajes no sólo a VTC, sino también entre taxistas, en los últimos años.