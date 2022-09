Tito Álvarez, líder del taxi: "Como no paréis aeropuertos, os van a reventar"

El líder del taxi de Barcelona, Tito Álvarez, estará este jueves en Sevilla en las protestas del colectivo, que tiene previsto celebrar una marcha desde el Estadio de la Cartuja hasta el Parlamento de Andalucía para mostrar su rechazo a la regulación de los VTC que pretende poner en marcha la Junta.

Álvarez envió ayer un audio a los taxistas sevillanos y andaluces, en el que llama a intensificar las protestas estos días. "La lucha se lleva en la sangre. Voy a decir una cosa. El jueves pasado estuvo muy bien, pero no sé cuántos taxistas había allí ni de dónde. Estuvimos muy bien, nos hicimos muchas fotos, pero como no paréis aeropuertos, estaciones de tren y de autobús y os tomen en serio, os van a reventar"

El taxista añade que "os van a reventar por cobardes y por poner excusas de mal pagador". "Veréis lo que tenéis dentro, lo machotes que sois y los ovarios que tenéis. Pero si no tenéis cojones de empezar a parar y empezar a enseñar los dientes como se tienen que enseñar, vais a vivir siempre como cobardes y como cobayas", insiste Álvarez, que va subiendo el tono conforme habla.

"No sé si eso es lo que sois, pero muchos estáis demostrando que sois. No sé que más os tienen que hacer para que empecéis a pararlo todo, de menos a más. Esas excusas también se escuchan por Barcelona, 'ay es que nuestros clientes...' Vuestros clientes os los van a robar cuando empiecen a dar bonos y a tirar la pasta", recalca el taxista catalán.

Álvarez explica que él tiene sangre andaluza, pues su madre lo era, y que acudirá a todas las protestas aunque para ello tenga que coger dinero de sus ahorros. "Como yo va a Sevilla el jueves y aquello no esté reventado de taxistas, cogeré mi taxi y lo cruzaré allí a ver si no se os cae la cara de vergüenza. No tendría cojones de mirar a mis hijos a la cara, espero que les enseñéis a luchar, no a daros la vuelta y a poner lo que todos sabemos para que os revienten".

"No les echéis la culpa a nadie, miraos al espejo porque la culpa es vuestra y de nadie más. Os juro que no puedo entender cómo somos tan gilipollas. Te quieren robar. Si yo hubiera pagado una licencia, me estaría comiendo las columnas del aeropuerto a bocados. No dejéis que nadie os apague, y si alguien os representa le pasáis por encima y le presionáis desde dentro", apunta el líder del taxi de la ciudad condal.

Tito Álvarez termina el audio recordando que su madre murió en diciembre y le prometió que no dejaría de luchar. "Haced lo mismo, no busquéis culpables, porque los únicos seréis vosotros. Sacad lo que tenéis dentro. ¿Pero quién os ha pagado tanto, si para mí siempre ha sido un orgullo hablar de los taxistas de Andalucía? Nadie nos ha regalado nada. Levantaos, no dejéis que nadie os coma la cabeza, luchad por vuestras familias"