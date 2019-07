El IMD adjudica el arreglo de la cubierta de San Pablo

Una buena noticia para los aficionados y usuarios del Palacio de Deportes del Centro Deportivo San Pablo. El Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha adjudicado por 251.721 euros (IVA incluido) las obras de impermeabilización de la cubierta a la empresa Apimosa S. L. El motivo son las filtraciones de agua que sufre el inmueble, que sólo se ha podido reparar puntualmente ante la falta de dinero para realizar un proyecto de envergadura. Las soluciones constructivas aplicadas aportaban una durabilidad reducida.

La sección de obras y proyectos del IMD eliminará las filtraciones por la cubierta sobre la zona que cubre el edificio (queda excluida el área perimetral del vuelo) con una durabilidad mucho mayor, mejorando el aislamiento térmico y evitando el inconveniente de tener que desmontar el techo, lo que repercutiría negativamente en el servicio público que ofrece esta instalación deportiva. La duración de las obras será de 16 semanas.

En el contrato se detalla que entre los trabajos previos se encuentran la eliminación de los restos existentes en la cubierta (especialmente de madera en muy malas condiciones que se encuentran en la esquina Norte); la colocación de elementos de seguridad provisionales necesarios para la ejecución de la reforma; la eliminación del óxido de la chapa exterior del techo en las zonas afectadas por medios mecánicos; y la protección de las tratadas con productos antioxidantes.

El siguiente paso será la regularización de la cubierta con un panel de espuma de poliestireno y una capa continua de espuma rígida recubierta con un velo de vidrio por ambas caras con juntas a media madera. La impermeabilización del techo se realizará con la colocación de un perfil colaminado y el extendido de membrana polimérica reforzada con malla de poliéster. La superficie de actuación proyectada en planta es de 8.141 metros cuadrados con una pendiente de 4,9%.

El presupuesto es de 251.721 euros y las obras durarán unas 16 semanas

Esta actuación implementa un nuevo elemento constructivo al objeto de mejorar la estanqueidad de la cubierta del edificio, ya que ha perdido sus propiedades debido al paso del tiempo y al incorrecto mantenimiento. Adicionalmente a la restitución de la estanqueidad se producirá una mejora de las condiciones de la temperatura interior, ya que el elemento, a pesar de que este no es su cometido fundamental, aporta aislamiento adicional.

En el proyecto se establecen limitaciones, como que no se emplee la nueva superficie de la cubierta para colgar o apoyar ningún elemento que no sean los previstos en la obra a menos que se realice un estudio concreto; o que no se depositarán objetos de forma permanente sobre la nueva cubierta si no es bajo las determinaciones del fabricante de los materiales instalados. Para mantener la estanqueidad de esta superficie será necesario llevar a cabo las operaciones de mantenimiento que se establezcan en un plan de mantenimiento preventivo que deberá desarrollar el constructor y entregar al promotor antes de la finalización de las obras.

La anterior reforma en la cubierta del pabellón de San Pablo fue una solución temporal que aplicó el IMD hace poco más de tres años. La reparación consistió en la impermeabilización de las juntas, la reimpermeabilización sobre zonas ya tratadas y la limpieza de los canalones.

El Instituto Municipal de Deportes puso en servicio hace casi tres meses la nueva pista de atletismo del Centro Deportivo San Pablo, que ha tenido un presupuesto superior a los 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El color azul predomina la nueva instalación tras la cuestación popular a través de redes sociales en la que se eligió este tono entre varias opciones y en la que se contabilizaron más de 2.000 votos. La nueva pista de atletismo presenta una superficie sintética superior a los 5.000 metros cuadrados con todas las homologaciones de la Real Federación Española de Atletismo.