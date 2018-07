Seis pacientes de Idental sufren daños irreparables

Una investigación sobre Idental desveló en diciembre de 2017 que, al menos, seis pacientes sufren daños irreparables en la salud tras recibir tratamiento en las clínicas de esta firma en Sevilla. Entre las irregularidades detectadas por la propia inspección médica destacan: Daño irreparable para la salud e infracción de la lex artis en la atención recibida por un paciente, que sufre, como secuela, pérdida de audición permanente; infracción lex artis y daño irreparable en la salud de cinco personas por la extracción de piezas dentales injustificada que fueron sustituidas por implantes. A estas secuelas se suman otros problemas en pacientes de Idental: infecciones evitables y pérdidas dentarias por demoras en los tratamientos; engaños al paciente; y tratamientos innecesarios.

La cadena imparable de mala praxis en las clínicas privadas fueron denunciadas hasta en dos ocasiones (mayo de 2017 y diciembre de 2017) por un inspector médico de la Junta de Andalucía. Sus advertencias ante sus superiores en la administración sanitaria no impidieron que las consultas de Idental continuaran funcionando durante meses. El daño a nuevos pacientes en Idental continuó hasta finales del pasado mayo, cuando la clínica Idental Nervión cerró de facto y sin previo aviso.

Facua recuerda que ya en 2015 la inspección detectó que los centros no cumplían requisitos

Una de las primeras voces de alerta sobre una posible estafa y presunto delito de salud pública fue el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla. A través de un escrito remitido a la Delegación Territorial de Salud, la institución profesional informó del “incremento desmesurado de quejas/reclamaciones”; y ya advirtió del funcionamiento anormal en las dos clínicas Idental en Sevilla, con “graves perjuicios a los pacientes”. En la mencionada misiva (fecha de entrada el 3 de abril de 2017), el Colegio de Dentistas rogó a la Delegación Territorial de Salud que adoptara “medidas oportunas para evitar mayores daños y perjuicios a la población”.

El cierre sin previo aviso de la última clínica en Sevilla se produjo a finales de mayo dejando a miles de afectados con tratamientos sin terminar, complicaciones a causa de intervenciones bucodentales, y compromisos financieros por varios miles de euros. La Asociación Sevillana de Afectados Idental (Asai) calcula que son 20.000 las personas afectadas, de Sevilla y Huelva, por las clínicas Idental en la capital. Las irregularidades de Idental, con graves consecuencias en la salud de las personas, fueron denunciadas y puestas en conocimiento, de manera reiterada y desde distintos cauces (Inspección Médica, víctimas y Colegio de Dentistas) desde marzo de 2017, ante responsables de la Consejería de Salud, que no adoptaron medidas extraordinarias de manera inmediata.

El inspector médico mostró disconformidad hacia la administración al no adoptar medidas

El caso Idental, una presunta estafa a los consumidores y un posible delito contra la salud pública, se encuentra en estos momentos en manos del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, que ya investiga un posible delito de estafa. En la última denuncia contra Idental, recientemente tramitada por Marea Blanca, Podemos Andalucía y la Asociación Sevillana de Afectados, se apunta directamente a las autoridades sanitarias que, teniendo información sobre un posible delito de salud pública, no atendieron las peticiones de su propio inspector médico, ni del Colegio de Dentistas.

En el primer informe del inspector del SAS, de principios de mayo de 2017, ya se recomendaba a las autoridades públicas medidas extraordinarias. Entre las conclusiones de este primer informe, el inspector dice: “Se trata de una absoluta anormalidad, y muy probablemente el funcionamiento de estas dos clínicas –Idental tenía abiertas en 2017 una clínica en La Cartuja y otra en Nervión– esté causando un grave daño a la salud y al bolsillo de los ciudadanos. Se trata de un caso extraordinario (no tengo precedentes de casos semejantes) que requiere de la adopción de medidas extraordinarias”.

Con fecha del 11 de mayo de 2017 se celebró una reunión interservicios en la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud, donde se decidió no adoptar medida cautelar alguna y seguir investigando. Esta reunión no contó con el inspector que inició la investigación, quien mostró posteriormente su disconformidad ante la omisión de actuaciones por parte de la administración pública. Entre las recomendaciones del inspector médico, que no fueron atendidas, destaca: “adoptar urgentemente medidas cautelares: en primer lugar, incoar un expediente sancionador y resolver de inmediato el cierre temporal del establecimiento”.

La organización de consumidores Facua recordó ayer que la Consejería de Salud autorizó en 2015 la apertura de Idental en Sevilla pese al informe en contra de su inspección sanitaria. “Se concluye que el centro sanitario no cumple los requisitos mínimos exigibles”, señalaba un dictamen elaborado en julio de 2015 por la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios (IPSS) de Sevilla”. Pese a ello, la Junta autorizó a Idental que abriese su clínica de Sevilla. Facua Andalucía considera este hecho como “uno de los muchos ejemplos de la escandalosa negligencia en la que han incurrido los responsables de la Consejería de Salud”.

Marea Blanca apunta a las puertas giratorias

Un informe de Marea Blanca en Sevilla referente a la situación de la inspección sanitaria de la Junta de Andalucía, tanto en la UVMI (Unidad de Valoración Médica de Incapacidades) como en la inspección de centros, denuncia : “la situación de puertas giratorias existentes entre la sanidad privada y la pública. Muchos directivos de grandes centros privados provienen de ámbitos públicos, y viceversa, y determinadas actuaciones sugieren una cierta complicidad, consistente en el intento de asignar a la Inspección de Centros Sanitarios Privados un papel más de mutua y leal colaboración que de control de los aspectos técnicos, administrativos y de funcionamiento. Ello contraviene los derechos de los pacientes y permite una intromisión del ámbito empresarial privado en el público de la inspección”.

Álvarez defiende a la Junta y muestra apoyo a afectados

La consejera de Salud, Marina Álvarez, explicó ayer en la Comisión de Salud que la Junta es “firme” en el caso Idental e incidió en que, desde Consumo y Salud, se está “haciendo todo en tiempo y forma, y según la normativa actual”. En este sentido Álvarez recordó que “la Inspección de Servicios Sanitarios tiene como finalidad ejercer las funciones de inspección y control de centros, establecimientos y servicios sanitarios públicos, concertados y privados y prestaciones sanitarias”. La evaluación de la praxis profesional corresponde a los colegios profesionales, recordó la titular.

Hasta la fecha el Servicio de Inspección Sanitaria ha realizado 145 actuaciones en las seis clínicas Idental cerradas en Andalucía, dos de ellas en Sevilla. En aquellos casos en los que se han detectado irregularidades que pueden ser constitutivas de infracción penal y un posible delito de salud pública, la Consejería de Salud lo ha puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. En concreto, el pasado mes de febrero la Delegación Territorial de Salud de Sevilla remitió a la Fiscalía de Sevilla información sobre casos en los que se detectaron irregularidades y que pueden ser constitutivos de delito para la salud pública. Asimismo, la Consejería de Salud ha incoado un expediente sancionador a la empresa por estas denuncias.

El Servicio Provincial de Consumo ha registrado, de momento, más de 3.270 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de Idental que funcionaban en Andalucía. Según datos del Ministerio de Sanidad a 18 de junio de 2018, Andalucía ha tramitado el 35% de las reclamaciones que se han registrado a nivel nacional; el 26% de las actas de inspección son andaluzas; el 21% de los expedientes sancionadores se han iniciado en Andalucía; y el 87% de la cuantía total de las sanciones propuestas son andaluzas. Álvarez mostró estos datos para defender el trabajo desde la administración andaluza en este caso.

Al término de la sesión parlamentaria, la consejera de Salud atendió a medio centenar de afectados por Idental que acudieron ayer al Parlamento integrados en la Asociación Sevillana de Afectados por Idental. Este grupo de pacientes de Idental, con secuelas de diversa consideración, pidieron a Marina Álvarez un compromiso firme que les permita recuperar la salud bucodental. “Le hemos pedido una partida social, entre nosotros hay casos de auténtica emergencia sanitaria, que si no son atendidos pronto, pueden convertirse en una catástrofe”, advirtió ayer el presidente de la Asociación Sevillana de Afectados Idental, Benito Lupiáñez. Los afectados, a través de su portavoz, valoraron el apoyo que mostró la consejera de Salud ayer, pero reclaman medidas concretas que les facilite salir de una situación que les afecta a la salud y al bolsillo.