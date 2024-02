El intercambiador de Santa Justa obliga a Antonio Muñoz a rescatar de nuevo a José Luis Sanz

Todo apunta a que será la tónica que se repita hasta mitad de mandato. Pese a las reticencias iniciales en Ferraz (con las ordenanzas fiscales), Antonio Muñoz sacará de nuevo a José Luis Sanz de un lío esta misma semana. Toca aprobar varias modificaciones presupuestarias que superan los diez millones de euros, y entre ellas destaca un proyecto estrella de los socialistas: el intercambiador de Santa Justa. Será complicado que la bancada del ex alcalde no se abstenga de un diseño al que han dedicado muchas horas. Y el primer edil popular encantando, ya que solventa otra encrucijada sin rasguños políticos y sin tener que apoyarse en Vox. Las diferencias entre ambas formaciones parecen ya insalvables.

La Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria aclara que lo que se votará el jueves son modificaciones presupuestarias sobre las cuentas prorrogadas que no consolidan en el caso de que se apruebe el Presupuesto. El expediente contiene nueve modificaciones, seis créditos extraordinarios y tres suplementos de créditos. Para el proyecto de ordenación de los terrenos que rodean a la estación de trenes se asignan más de 7,5 millones. Ese importe va destinado a la compra de tres tranvías, la reestructuración del viario y a una nueva flota de doce tranvibuses eléctricos para dar servicio al tramo entre Santa Justa y la plaza del Duque. Del resto, destacan un crédito extraordinario de casi 900.000 euros para la mejora de la eficiencia energética de 144 viviendas en Los Pajaritos, 575.699 euros para el proyecto de bajas emisiones del área metropolitana de Sevilla, y los 485.000 euros para la gestión del Centro de Iniciativas Culturales Magallanes.

“Bastaría una abstención de Vox o del Partido Socialista para que esta ciudad tuviera estabilidad económica, que no nos vendría mal a ninguno”, comentó Sanz la semana pasada sobre las cuentas de la ciudad para este año que ya lleva mes y medio. Las negociaciones con los distintos grupos políticos no han avanzado nada en las últimas semanas pese a que los populares se mantienen abiertos a cualquier petición antes de un Pleno que se celebrará a finales de este mes o primeros de marzo con escasos visos de salir adelante salvo un giro inesperado de última hora.

Los socialistas tienen la tesitura de votar en contra de uno de sus proyectos estrellas

Pese a que siga pidiendo a los grupos políticos responsabilidad, altura de miras y que pongan los intereses de la ciudad por encima de los intereses políticos o partidistas, Sanz ya mira al escenario más posible, la prórroga del Presupuesto de Muñoz. “Es un Presupuesto desideologizado, que apuesta por aportar soluciones a esos grandes problemas de la ciudad, serán modificaciones presupuestarias que no sean un interés del Partido Popular, que evidentemente tendrá que renunciar a muchas cosas porque no es su Presupuesto, pero que entiendo que habrá modificaciones como las que apoyó el Pleno hace unos días”.

Sobre Vox, desde Alcaldía sostienen que cada vez que se ha recurrido al partido de Santiago Abascal para negociar o hablar de temas que afecten a la ciudad, “lo único que dicen es que no quieren negociar nada, que lo único que quieren es entrar en el gobierno”. Del Partido Socialista entienden que no cuenten con su apoyo para sacar adelante las cuentas de 2024. Y son realistas en que no tienen mayoría absoluta, por lo que, “aunque tuviéramos un Presupuesto aprobado, tendríamos que seguir recabando acuerdos para los temas que van a surgir a lo largo de la legislatura”.

Las diferencias entre PP y Vox son cada día más insalvables

Sobre la posible prórroga de los presupuestos municipales del anterior gobierno local del PSOE aludida por el alcalde, desde Vox argumentan que “sólo se puede entender como un fracaso del PP y del propio alcalde, que se ha mostrado incapaz de dar estabilidad a su gobierno”. Su portavoz, Cristina Peláez, añade que “la única realidad a día de hoy es que el alcalde no ha conseguido dar estabilidad a su gobierno y que, como consecuencia directa, el Ayuntamiento no cuenta actualmente con un presupuesto para 2024. Se trata, por tanto, de una responsabilidad directa del alcalde, no de los grupos de la oposición”.

Desde dentro de Vox aseguran que llevan siete meses con la mano tendida y esperando, “y ahora le llegan las prisas a Sanz”, al que acusan de “intentar pactar a la desesperada con los comunistas y con los socialistas sin la más mínima consideración por Vox y sin respeto alguno a sus votantes”. Sostienen que gobernar a golpe de modificación presupuestaria pone de relieve una debilidad extrema del gobierno y que carecen de un modelo de ciudad. “Los sevillanos pidieron cambio, pero el PP ha preferido que los socialistas sigan gobernando en la sombra”.