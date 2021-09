Interior contabilizó 37 delitos de odio en Sevilla en 2020

El informe detalla también el número de victimizaciones, que fueron 30. Interior no habla de víctimas, sino de victimizaciones, puesto que una misma persona puede sufrir más de un ataque. Hubo 12 victimizaciones por cuestiones homófobas, 8 por ataques ideológicos, 7 por actos racistas, 2 por sexo o género y una más que no se catalogó en ninguno de estos campos.

Del ex líder de los Supporters a los raperos

Los últimos delitos de odio registrados en Sevilla no fueron demasiado sonados, o al menos no trascendieron a la opinión pública. Eso no significa que no hayan tenido su importancia, aunque se hayan llevado con mayor discreción. En los últimos años en Sevilla sí hubo asuntos que adquirieron notoriedad. Uno de ellos fue la agresión por parte de un ex líder de los Supporters a una persona a la que creyó que era homosexual, a la salida de una discoteca próxima la Plaza de Armas. El autor de este ataque homófobo protagonizaría luego una carrera delictiva marcada por su presunta relación con el narcotráfico. También tuvo un incidente de odio en Bilbao, cuando atacó a una persona que tomaba un aperitivo en una terraza de esta ciudad sin mediar palabra.

Otro caso muy conocido fue el de un grupo de personas que lanzó piedras y bloqueó el autobús de la asociación Hazte Oír. Aunque el mensaje de esta entidad de ultraderecha podría ser considerado como tránsfobo, la Policía consideró que los ataques sufridos por la asociación podían ser considerados como un delito de odio por razones ideológicas.

La pasada primavera fue juzgado un sevillano por publicar una serie de mensajes amenazantes contra líderes del PP, como Pablo Casado, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar. El acusado llegó a desear que les pegaran un tiro. Se enfrenta a tres años de cárcel por ello.

Algo parecido le ocurre al rapero Valtonyc, al que un juzgado de Estepa ha procesado por lanzar una serie de mensajes de odio contra guardias civiles durante un concierto en Marinaleda. Otro cantante, Pablo Hasel, está siendo investigado por un delito de odio por desear que se estrellara el avión del Betis.