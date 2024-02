Joaquín Moeckel, medalla al Mérito Civil: "Deseamos que sepan cuidar a la ciudad"

La implicación con la sociedad es uno de los rasgos que caracterizan al abogado Joaquín Moeckel. No hay causa relacionada con el patrimonio o la idiosincrasia de la ciudad en la que no esté implicado. Por esta razón en julio de 2022 el anterior alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España la concesión de la Cruz de la Orden del Mérito Civil para el letrado por su labor social y la recuperación del patrimonio de la ciudad.

Moeckel ha recibido este jueves la medalla de la Orden del Mérito Civil que le fue concedida hace unos meses por el Ministerio de Exteriores tras la propuesta que elevó el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla "en atención a los méritos que sobre él recaen y que se han visto reflejados en beneficio de la Ciudad de Sevilla de forma altruista y desinteresada". Tras la firma del expediente por parte de Su Majestad el Rey Felipe VI, hoy ha sido cuando el alcalde popular José Luis Sanz le ha impuesto la medalla.

El letrado se ha dirigido desde el estrado del Salón Colón a los ediles municipales para advertirles que los sevillanos "lo único que deseamos es que sepan amar, cuidar y mimar a la ciudad para que no necesite vivir de su pasado, sin perder su alma". Moeckel ha expuesto que "sabemos que los tiempos de la política no son los mismos que los de los particulares, y no quiero suplantar a los políticos, pero siempre he sido un alma inquieta y cuando he visto algún conflicto me he preguntado que qué puedo hacer por Sevilla. Hay que avanzar y hacer cosas". Por último, citó a Napoleón Bonaparte: "Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes".

El abogado ha sido promotor de causas como el movimiento ciudadano por la restauración de la iglesia colegial de El Salvador, también de las tablas pictóricas de Pedro Campaña, el comedor social de las Hijas de la Caridad o la aportación del 1% del presupuesto de las cofradías a la lucha contra el cáncer. También fue promotor del movimiento ciudadano de ayuda que surgió tras el derrumbe de las Letanías provocado por la explosión de varias bombonas de butano y que provocó cuatro muertos y varios heridos. El letrado presta ayuda y asesoramiento jurídico a las comunidades clarisas franciscanas del monasterio de Santa Inés.

La orden del Mérito Civil se suma a las que ya tiene como la Cruz Pro Ecclesia Et Pontifice concedida por Benedicto XVI, la Medalla al Mérito Militar, otorgada por el Ministerio de Defensa, la Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, del Ministerio de Justicia y la Medalla de Oro del Baratillo, concedida mediante Cabildo General Extraordinario en 2020.