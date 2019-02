“Yo era Josefina Bayeu, la mujer de Goya, en la película de Carlos Saura”

LA película se rodó en Carmona, Sevilla y Hamburgo, pero nunca se estrenó en España. Un thriller con reparto internacional en plena Semana Santa de Sevilla. Azucena de la Fuente (Cozuelos de Fuentidueña, Segovia, años sesenta) fue una de las actrices. Pertenece a la Academia de Cine y ha venido a los Goya.

–Trabajó con Pedro Almodóvar.

–Hice un pequeño papel en La flor de mi secreto porque yo acababa de volver de Nueva York, donde había estudiado en la escuela de Uta Hagen.

–¿Llamada para el cine?

–Cumplo años el mismo día que los cumplía Luis Buñuel.

–¿Quién la vota a usted?

–Soy candidata a los premios de la Unión de Actores mejor actriz de reparto en Centro Médico el 11 de marzo. Me gustaría que me lo dieran para dedicárselo a una amiga que acaba de morir.

–¿Desde cuándo es académica?

–Desde 1998.

–El año que Borau y sus manos blancas contra el asesinato de Jiménez-Becerril y su mujer.

–Años antes le dije a Borau que me gustaría dirigir. Me pintó un panorama bastante negro, pero al final lo logré. En 2000 dirigí un corto, Tarde de Casting, una historia de acoso sexual en el trabajo muchos años antes de lo de Harvey Weinstein. En 2002 dirigí Sueño de la mujer despierta, un corto sobre la violencia de género. Me dieron el premio de interpretación ex aequo con Lola Dueñas, que está nominada. La han premiado en muchos países, se ha puesto en institutos y me permitió conocer la realidad de las mujeres de Ciudad Juárez.

–33 ediciones de los Goya. Número fetiche de Alfredo Landa.

–Era su mujer en Los paraísos perdidos, una película de Basilio Martín Patino.

–¿Primera visita a Sevilla?

–Un viaje con mis padres. Íbamos a Zahara de los Atunes y dormimos en una finca de Medina Sidonia. Hace dos años, en los premios Forqué, me llevaron a El Rinconcillo. Quiero volver.

–Murillo, los Goya y el aniversario de la vuelta al mundo.

–Magallanes, antes de partir, fue a Valladolid a ver al rey Carlos V. En esa ciudad estudié y en la Casa de Zorrilla leí mi poemario, que iba a titular Gran Recesión porque lo escribí en 2010.

–¿Conoció a Delibes?

–En los cines Broadway conocí a su biógrafo, Ramón García Domínguez, y le dije que me gustaría hacer un documental sobre Delibes, pero fue cuando me pedían el corto sobre la violencia de género en todos sitios. Hice en 1998 el primer anuncio del Gobierno contra la violencia machista. En blanco y negro.

–Gobernaba el PP...

–En ese Gobierno estaba Amalia Gómez, nos vimos en un concierto en El Escorial y me dio un abrazo. Me dijo: tú no sabes el bien que estás haciendo.

–Rodó en Sevilla una película sobre la Semana Santa...

–La historia de dos hermanos homosexuales que aparecen asesinados con un estoque de torero. Una detective, Mira Sorvino, viene a ayudar al comisario, que era Olivier Martínez. Trabajaba Alex O’Dogherty y fue una de las primeras películas de Luis Tosar.

–¿Quién la dirigió?

–Pepe Darquant. Es alemán, mantuvo el Pepe porque sus padres estaban enamorados de España y veraneaban en Andalucía.

–Vente de Alemania, Pepe...

–En 1993 ganó un Oscar al mejor cortometraje, El pasajero negro.

–¿Por qué no se estrenó?

–Hablé con Antonio Saura, el hijo de Carlos Saura, que representaba a la parte española de la coproducción. Le propuse estrenarla en Carmona, en un festival que dirigí sobre cine y patrimonio, pero se echó para atrás. Iban a venir Mira Sorvino y el director. En Italia tuvo un éxito tremendo.

–¿Qué papel hacía?

–De prostituta, igual que en Muerte en Granada, la película sobre Lorca con Andy García.

–¿Ésa sí se estrenó?

–En Hollywood. Como el director, Marcos Zurinaga, es portorriqueño, al estreno en Granada vino hasta Ricky Martin.

–¿Algún Goya en su palmarés?

–En Goya en Burdeos, de Carlos Saura, yo interpretaba a Josefina Bayeu, la mujer del pintor. En esa película trabajó José Coronado, que también está nominado.

–Lorca y Nueva York nos llevan al 11-S...

–Yo llegué a Nueva York por primera vez el 16 de agosto de 1991, cumpleaños de Madonna.

–Aniversario de muerte de Elvis.

–El 11-S lo viví en mi casa de Madrid comiendo. Al día siguiente viajaba a Málaga de jurado de un festival de cine europeo.

–La galería de fotos de los Goya se abre con Banderas y se cierra con Bardem. Ellos también hicieron las Américas...

–Tengo una foto con Bardem en el estreno de Todos lo saben. Al director de la película, el iraní Asghar Farhadi, le regalé un cuadro. Preparo una exposición.

–¿Qué no hace usted?

–Pinto, teatro, hago un show con trece personajes en tres idiomas.

–¿Conoce la Semana Santa de Sevilla?

–No. La de Valladolid sí, pero son opuestas. Con Gloria Muñoz, la actriz de Mi querida cofradía, hice una obra de Alonso de Santos.