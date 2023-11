La Junta envía un inspector a la guardería de Sevilla de la que se escapó una niña

La Delegación territorial de Educación ha enviado este miércoles un inspector al centro de Educación Infantil Wonder Garden, una guardería de la Isla de la Cartuja (Sevilla) de donde se escapó una niña de año y medio el pasado lunes. La menor cruzó una avenida que registra un importante volumen de tráfico a diario. Recorrió, hasta ser hallada por una joven y un motorista, casi 200 metros. Este incidente, pese a su gravedad, no ha sido denunciado. La madre es trabajadora de la escuela.

Fuentes del departamento que dirige Miguel Ángel Araúz han confirmado a este periódico que un inspector ha visitado esta guardería de convenio tras tener conocimiento de los hechos ocurridos a primera hora de la tarde del pasado lunes. Una vez allí, ha recopilado información sobre lo sucedido para elaborar el informe preceptivo. También ha comprobado que la dirección de este centro –que recibe financiación pública– había tomado las medidas pertinentes para que ningún alumno pueda escaparse de las instalaciones.

Por otro lado, ni los responsables del Wonder Garden ni las familias con hijos en esta guardería han hecho declaraciones sobre un incidente que pudo acabar en tragedia. La directora de la escuela se manifestó, de forma muy escueta, el pasado martes, cuando trascendió lo ocurrido un día antes: de sus instalaciones se había escapado una niña de año y medio. En dicha intervención explicó que la cerradura de la puerta se cambió semanas atrás, después de que se estropeara con las lluvias de octubre. Una familia que había visitado previamente la guardería no presionó lo suficiente la puerta al salir. La menor la abrió fácilmente de un empujón y se fue a la calle.

Recorrió 200 metros

Fue encontrada, sobre las 14:30, por una trabajadora de la zona y por un motorista, quien ha narrado los hechos. La localizaron cuando estaba gateando en la calle Isaac Newton, a la altura del pabellón de Italia. Desde ese punto hasta la citada guardería median unos 200 metros, distancia en la que la niña pudo emplear una media hora, el tiempo que estuvo desaparecida.

Estas personas avisaron de inmediato al 112, que comunicó lo ocurrido a la Policía Local, cuyos agentes se personaron en la zona y comprobaron que la menor (sin daño alguno) se había escapado de la guardería, donde llevaban buscándola desde que se percataron de su ausencia.

En el trayecto realizado desde el centro educativo hasta donde la hallaron cruzó la avenida Camino de los Descubrimientos, una de las arterias principales de la Isla de la Cartuja, que conecta la zona norte (en la Escuela de Ingenieros) con el Pabellón de la Navegación. El tramo que discurre por delante de la guardería es de un solo sentido, hacia el sur del parque tecnológico. El tránsito de vehículos por este enclave es continuo, por lo que fue un auténtico milagro que la menor, debido a su reducida altura, no fuera atropellada por un conductor. Especialmente a la hora en que se escapó del centro, sobre las dos de la tarde, cuando numerosos empleados abandonan el parque empresarial.

Los motivos de que no haya denuncia

Desde la misma escuela trascendió el pasado martes que la madre de la menor es empleada de la guardería, lo que explica que el caso no haya sido denunciado, como ha confirmado Educación. Las propias familias que han acudido este miércoles a dejar a sus hijos en el centro restan importancia a lo que puede considerarse una grave negligencia. La mayoría de los padres se han negado a hablar con los medios de comunicación allí concentrados. Sólo uno lo ha hecho para defender a los responsables de Wonder Garden, al entender que el fallo no fue de ellos, sino de “una familia que no cerró bien la puerta”.

“Tenía mi hija en otra guardería y la trasladé a ésta por su calidad, el modelo pedagógico y por los importantes recursos con los que cuenta”, ha explicado este padre, quien reduce lo ocurrido a “una anécdota”. La escuela se publicita en su página web como la única que posee en Sevilla más de 150 metros cuadrados de jardín privado. También emplean distintas “pedagogías activas”, en función del desarrollo individual que requiere cada alumno.