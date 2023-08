La Junta espera que las negociaciones para un vuelo Sevilla-Nueva York "den fruto lo antes posible"

El consejero andaluz de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha expresado este jueves, 31 de agosto, su deseo de que las negociaciones para conseguir que el aeropuerto de Sevilla cuente con un vuelo directo a Nueva York "den fruto lo antes posible", porque la capital andaluza "merece un vuelo todo el año" con dicha ciudad de Estados Unidos.

Así lo ha expresado Arturo Bernal en el transcurso de una rueda de prensa en Sevilla para presentar una campaña de promoción de Andalucía en los mercados de Asia y Estados Unidos, y a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones para conseguir esa conexión aérea transatlántica.

A la pregunta de si podría ser que en el próximo verano hubiera una conexión directa de Sevilla con Nueva York o cualquier otra ciudad estadounidense, el consejero ha respondido que "estamos trabajando para eso", y ha defendido que "Sevilla está haciendo un gran trabajo" para lograr ese objetivo, con el aeropuerto hispalense "casi tocando" en este 2023 los datos del "mejor año de su historia, que fue el 2019".

No obstante, el consejero ha evitado "adelantar ninguno de las contenidos de las negociaciones que tenemos" en marcha "porque las compañías nos piden absoluta discreción". "No quieren que digamos ni con quién estamos hablando, para no despertar el interés de otra compañía que puede estar interesada también en el mismo aeropuerto", ha explicado Arturo Bernal, que al respecto ha advertido de que el que "una compañía fije una línea directa con Sevilla automáticamente deshabilita a cualquier otra compañía que quiera hacer el mismo recorrido, porque para ellos ya automáticamente perdería el interés".

"Pero sí digo que estamos trabajando de forma muy intensa, y el aeropuerto de Sevilla está haciendo un gran trabajo y la ciudad también, para estar colocada en un lugar de preferencia en esta negociación", ha remachado el consejero, que ha defendido que "Sevilla merece un vuelo todo el año" con Nueva York, "igual que lo merecen otros aeropuertos andaluces".

Al respecto, ha recordado que "ahora mismo hay un vuelo de verano en Málaga que queremos ampliar para todo el año", y ha defendido que, "por la capacidad que tiene de alojamiento en cuanto al turista norteamericano, está más que justificado que hubiera un vuelo todo el año" de Sevilla con Nueva York.

Optimismo con la ruta

"Lo que pasa es que las compañías van a poco a poco", de forma que "primero colocan un vuelo que a lo mejor será de primavera y otoño", según ha apostillado el consejero, que ha aclarado, no obstante, que "no sabemos el planteamiento que hará la compañía con nosotros, y a partir de ahí intentaremos ampliarlo".

El titular andaluz de Turismo se ha definido como "un señor optimista por naturaleza", y que en este asunto lo es "porque tenemos un gran destino y tenemos mucha potencialidad en este destino", según ha abundado antes de puntualizar que "el problema que tenemos con las compañías aéreas no es que el destino no les guste", sino que "es que no hay aviones".

Al respecto, ha indicado que, "cuando empezó la pandemia" de Covid-19, en el año 2020, "las compañías aéreas tenían contratos con las constructoras aeronáuticas por más de 40.000 aparatos que iban a ser entregados en los próximos años", pero "todo eso se quedó parado, con lo cual la flota de las compañías es deficitaria en cuanto a número de aviones".

"Estamos en competencia unas ciudades con otras por criterios que, a veces, no tienen que ver con el atractivo del destino, sino con la rentabilidad de la ruta, con lo que vale cada uno de los asientos que se ponen a disposición", de forma que "las compañías, obviamente, comparan el vuelo de Estados Unidos a Sevilla o de Estados Unidos a Málaga con lo que sería el Estados Unidos-París o el Estados Unidos-Londres, que a ellos les da exactamente igual, y la rentabilidad del vuelo va en función de esas capacidades", y "sobre todo también del número de plazas que se puedan vender en business", según ha continuado exponiendo el consejero.

"Son criterios que las compañías tienen y que nosotros conocemos en las negociaciones porque obviamente estamos en contacto con ellos permanentemente, pero ya digo, yo soy optimista, porque creo que tenemos una buena base de productos y tenemos además unos buenos datos que ponen de manifiesto que aquí hay margen de crecimiento", incluso "para que hubiera diez o doce compañías haciendo el servicio directo entre Estados Unidos y Andalucía", según ha concluido el consejero.