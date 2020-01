La Junta tramita 20 desahucios de viviendas ocupadas en el Polígono Sur

"La afectada se negó a hacerlo, argumentando que no tenía ingresos suficientes para abonar un alquiler. Sin embargo, ha invertido una cifra importante en la reforma de la vivienda, motivo éste por el cual se niega a abandonarla. Antes de realizar esa reforma ya fue advertida de que no debía ejecutarla porque la vivienda es de AVRA y porque ella no es titular adjudicataria, a lo que hizo caso omiso", explicaron fuentes de AVRA.

"No es de recibo que se le permita ocupar una vivienda, que la dejen que la reforme, que tenga una hija y que ahora, siete años después, vengan a echarla a la calle. Es una familia que tiene pocos ingresos, y ella no se niega a pagar un alquiler a precio bajo o de tipo social. Lo que sí es cierto es que si la echan de la vivienda, la única solución que le quedará es ocupar otra y se estará vistiendo un santo para desvestir otro. Se regulariza una vivienda que podría perfectamente adjudicársele para que se desregularice otra y se vuelva a iniciar todo el proceso". Para Pertegal, esta manera de proceder de la Junta puede suponer una verdadera revolución en un barrio en el que "casi el 80%" de las personas que residen lo hacen en viviendas que no son las que tienen adjudicadas legalmente.

“Yo no eché a nadie del piso, estaba en ruinas”

La joven que ha recibido la carta de desahucio explica que ella no echó a nadie del piso en el que ahora vive. "La casa estaba en ruinas, inhabitable, y yo la arreglé y me permitieron hacerlo. No entiendo que ahora se me eche. Pertenezco a una familia que vive de la venta ambulante y no me opongo a pagar un alquiler social para poder regularizar la situación de la vivienda, pero si me quedo en la calle no tendré otra salida que volver a ocupar otra vivienda que esté libre".

El piso de Sara Jiménez está impoluto, limpio y ordenado, y en él juega su hija de seis años. La mujer prepara un café para los periodistas y unas galletas mientras explica la situación en la que ahora se encuentra. Fuera, en el rellano, hay un cuadrante con las tareas de limpieza de las que se ha de encargar cada vecino. El bloque está muy bien conservado y nada tiene que ver con los de la otra parte de la barriada Martínez Montañés, la que se conoce como Las Vegas. Casi todos los que residen en esta zona ocuparon o compraron ilegalmente las viviendas.

"El problema es que eso se ha consentido durante años y ahora una regularización sin tener en cuenta las necesidades de cada familia puede ser contraproducente. Si hay alguna familia que se niegue a pagar, me parece muy bien que se la lleve al juzgado. Incluso yo lo apoyaré, pero hay casos y casos", apunta el líder vecinal Rafael Pertegal.