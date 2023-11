Luchar contra las 'mochilas' de la diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a casi 6.000.000 de personas en España, de las que cerca de 2.000.000 aún están sin diagnosticar, y se prevé que la tendencia irá a más si no se toman las medidas oportunas, fundamentalmente en detección precoz y formación diabetológica. No es sólo un problema con el azúcar, como comúnmente se conoce su impacto en la vida de aquellos que la padecen. La diabetes también afecta a la salud mental. Problemas con la adherencia a los tratamientos, desgaste emocional, ansiedad o depresión son algunas de las mochilas de esta enfermedad crónica que hoy celebra su día mundial.

En la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Área Hospitalaria Virgen Macarena, donde se realiza el seguimiento de 1.800 personas con diabetes tipo 1, abordar al paciente desde el plano psicoemocional es una pata más de la gestión integral del diabético. "Es una observación clínica que hemos visto que impacta en los pacientes y que a veces no es tan evidente, es decir, que hay que buscar donde está el problema de cierto deterioro en el control de la enfermedad y para ello hay que utilizar herramientas que permitan saber que tus pacientes tienen una afectación psicoemocional y una serie de limitaciones para conseguirlo y lograr mejorar su propia calidad de vida", explica la jefa del servicio de Endocrinología y Nutrición del hospital, María Asunción Martínez, referente en Andalucía del Plan Integral de Diabetes.

La especialista remarca que la diabetes es una enfermedad crónica "que obliga a estar pensando continuamente" en la misma y "en tomar decisiones" para llevarlo de una forma adecuada y eso puede suponer "una carga muy importante y aspectos de afectación psicológica, como por ejemplo, el miedo a una hipoglucemia", puntualiza. Afectaciones que, más allá del perfil profesional del endocrinólogo o las enfermeras educacionales, requieren "profundizar un poquito más".

"La idea es trabajar para ayudar a mejorar el afrontamiento de tener una enfermedad crónica y dar las herramientas para que los pacientes y las personas que les cuidan puedan saber vivir con ella", recalca.

En este sentido, el hospital mantiene abiertas varias líneas de investigación en esta dirección. Por un lado, según detalla la doctora Martínez, la unidad de Endocrinología y Nutrición ha puesto en marcha un programa educativo combinado en colaboración con el departamento de Psicología de la Universidad Loyola para facilitar a los pacientes que tienen miedo a hipoglucemias herramientas de afrontamiento y apoyo psicológico, combinadas con herramientas de educación diabetológica. "Es un aspecto que no puede abordarse en una perspectiva única, sino que aquí más que nunca hay que apostar por la colaboración multidisciplinar", apostilla la facultativa.

Dentro de esta línea de trabajo, el equipo liderado por María Asunción Martínez ha elaborado un novedoso programa que incluye de una forma integrada herramientas de afrontamiento aportadas por los psicólogos junto con herramientas de educación diabetológica que son las aportan los endocrinólogos y las enfermeras. "Es muy novedoso que se estén integrando todas las herramientas en un mismo programa", recalca.

Por otro lado, de la mano con el departamento de Salud Mental en el propio hospital, la unidad de Endocrinología y Nutrición también mantiene abierta una línea de investigación enfocada al apoyo psicoterapéutico en personas con diabetes tipo 1 y situación de mal control derivada de un déficit de afrontamiento de la enfermedad. "Aquí hemos visto que hay un perfil, sobre todo de personas jóvenes, que no son capaces de conseguir el objetivo de control o no tienen una adecuada calidad de vida porque no acaban de afrontar y de abordar el vivir con una enfermedad crónica y que nosotros como endocrinólogos no somos capaces de revertir por nuestros medios por lo que resulta clave el apoyo de salud mental", explica. Para ello, desde la unidad que lidera están trabajando con grupos de intervención psicoterapéutica para ayudar a estas personas a afrontar el vivir con diabetes.

Para ser candidato a estos programas terapéuticos, el chivato suele estar relacionado con "el deterioro de su control", lo cual se observa en los resultados analíticos, así como en la pérdida de adherencia a las recomendaciones o a las citas de seguimiento. "Son casos que observamos que, incluso disponiendo de la máxima tecnología para un control de las enfermedad sin cargas adicionales, no consiguen los objetivos esperados. Es ahí cuando sospechamos que hay algo que nosotros como endocrinólogos o como enfermeras educadoras no podemos corregir", apunta.

Los avance en terapias inmunomoduladoras

Al mismo tiempo que se avanza en el abordaje clínico, la apuesta por la investigación como llave en la búsqueda de una cura pasa por avances en forma de ensayos clínicos. En este caso, el Macarena participa en estudios en fases tempranas con terapias inmunomoduladoras en pacientes de debut reciente de diabetes tipo 1, con el objetivo de identificar terapias con capacidad de preservar la secreción insulínica, algo que ya ha demostrado que reduce las complicaciones de la diabetes y las necesidades de insulina.

"Trabajamos conjuntamente en la Red Metanetwork para impulsar el desarrollo de estos ensayos. Estamos trabajando con pacientes que, tristemente, ya han debutado con la enfermedad, pero sobre los que sí podemos actuar para proteger la célula beta que le queda, por decirlo de alguna manera, prolongar el tiempo que se mantienen con secreción propia de insulina que se ha demostrado que es muy beneficioso", explica la endocrinóloga que matiza que, aunque hay que ser prudentes porque se está en estadíos muy precoces, "sí es un hecho que hay mucha investigación en marcha que van a permitir que en un medio plazo estemos trabajando con este tipo de terapias", destaca.

Por otro lado, la unidad colabora con Cabimer en proyectos de investigación experimentales, analizando el efecto de determinadas moléculas con potencial terapéutico en el proceso inflamatorio que acompaña a esta enfermedad y en la funcionalidad de la célula beta.

La apuesta por la tecnología, la innovación y la investigación clínica se completa con el seguimiento de las líneas establecidas desde el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, mediante el uso de la monitorización continua de glucosa (intermitente o flash y continua) al 100% de los pacientes que desean usarlo. Asimismo, los pacientes de esta unidad en el Macarena utilizan sistemas de infusión en un 11% de los mismos, habiendo incorporado los sistemas bomba-sensor tanto híbridos como de asa cerrada.