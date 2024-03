María Jesús Montero sobre la Plaza de España en Sevilla: "José Luis Sanz no tiene un modelo de ciudad"

La propuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para vallar la Plaza de España y cobrar la visita a los turistas ha llegado al Congreso de los Diputados. A esta polémica iniciativa han contestado este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Dos socialistas sevillanos que han respondido con duras críticas a tal planteamiento del regidor popular, al que han cuestionado, incluso, la gestión que hace de la capital andaluza.

Montero ha respondido a la pregunta de Celis sobre la propuesta de Sanz de cerrar el monumento diseñado por Aníbal González y cobrar una entrada a todo el que no sea sevillano. Como ya afirmó el pasado 28 de febrero, durante la celebración del Día de Andalucía, la ministra de Hacienda ha reiterado: "El Gobierno de España no va a permitir la privatización de este espacio público ni cobrará las visitas".

En su intervención, no sólo se ha opuesto a la iniciativa municipal (que no había sido consultada antes con el Ejecutivo central, pese a ser el principal propietario de la joya regionalista), sino que ha cuestionado las políticas llevadas a cabo por el alcalde de Sevilla desde que se hizo con el bastón de mando el pasado junio. "Los recursos públicos hay que gestionarlos bien para cumplir con la conservación y reparación de los monumentos", ha referido Montero, quien ha recordado que el Ayuntamiento hispalense ha recibido "un 56% más de recursos" desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno de España y en comparación con las legislaturas de Mariano Rajoy.

"La intención de Sanz no es sólo económica, sino que detrás de ella se encuentra la intención de privatización del PP", ha advertido la vicepresidenta del Gobierno, que ha dirigido duras palabras contra el alcalde de Sevilla: "No sólo no sabe gestionar los recursos, sino que no tiene un modelo de ciudad".

La intervención de Celis

A la respuesta de Montero le ha seguido la intervención de Gómez de Celis, que lo ha hecho desde la bancada de los diputados y no desde la tribuna del Congreso, lugar que suele ocupar por ser vicepresidente de la Cámara Baja. Quien fuera concejal del Ayuntamiento de Sevilla durante el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín ha recordado que la administración local sólo es propietaria de la explanada de la Plaza de España y que los edificios que la conforman y los bancos cerámicos que representan las provincias pertenecen al Estado, de ahí que califique de "traición" la propuesta de Sanz, al no haber sido informado el Gobierno de ella antes de darla a conocer en los medios de comunicación.

Celis no ha escatimado en adjetivos, al denominar como "dislate" el planteamiento del gobierno local de Sevilla, "con repercusión nacional e internacional". Ha destacado que desde el Ayuntamiento se ha pedido al Estado cinco millones para la Plaza de España, al considerar que el enclave monumental está "infrafinanciado".

En este punto, ha recriminado a los populares que en el Senado rechazaran la senda de déficit -previa a los Presupuestos- propuesta por el Gobierno, mediante la que el Consistorio hispalense hubiera ingresado 40 millones, cantidad que podría haber dotado al conjunto regionalista de vigilancia "para 100 años". "El Partido Popular es capaz de quedarse tuerto con tal de ver al de frente tuerto", ha concluido Celis, quien ha recibido un gran aplauso por estas palabras por parte de sus compañeros del PSOE.