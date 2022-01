Masiva participación en las elecciones del Ateneo de Sevilla

El Ateneo de Sevilla celebró en la noche de ayer las elecciones para elegir a la nueva junta directiva. La cita, a la que concurrían dos listas encabezadas por Ángel Moliní y Emilio Boja, congregó a un gran número de ateneístas en su sede la calle Orfila. Las votaciones comenzaron tras la asamblea ordinaria. Más de mil personas ejercieron su derecho al voto. Al cierre de esta edición todavía no se conocía la candidatura que resultó ganadora.

Más de 1.600 ateneístas estaban llamados a las urnas. La asamblea y las votaciones congregaron a un gran número de personas, aunque la mayoría de los socios optaron por depositar su voto de manera anticipada. La crispación y la tensión si hicieron palpables durante algunos de los momentos de la asamblea general en la que se despedía Alberto Máximo Pérez Calero, que ha sido presidente durante los últimos doce años.

Durante la asamblea, los socios dieron su respaldo a las cuentas por un escaso margen: 48 votaron sí, 38 no y 21 se abstuvieron. También se aprobó el presupuesto de 2022.

La cita se produjo después de que en la mañana del jueves el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla desestimara las medidas cautelares recogidas en la demanda interpuesta por un grupo de ateneístas que advertían de presuntas irregularidades en la admisión de más de 300 socios. En la demanda iba interesada una medida cautelar para sacar a esas personas del censo electoral por esas supuestas irregularidades.

La vista se celebró en la jornada del miércoles, pero no fue hasta el mismo día de los comicios cuando el Juzgado se pronunció. La demanda de este grupo de ateneístas contra la institución se produjo después de que una junta directiva celebrada en octubre se admitieran como socios a más de 300 personas. Según los demandantes, tras comprobar las actas, no se habría seguido el procedimiento establecido en el artículo 8 de los estatutos de la institución al no ser entregada previamente la documentación para su revisión al secretario general, Ángel Moliní, que era uno de los candidatos a presidente. Finalmente, el juez no observó motivos para sacar del censo a estas personas y pudieron ejercer su derecho al voto en las elecciones.Los dos candidatos –Moliní y Boja– cuentan con una amplia experiencia en la Docta Casa y han ejercido distintos cargos de responsabilidad en sus directivas. Entre los retos a los que se enfrenta el ganador está el de modernizar la institución y abrirla al siglo XXI.