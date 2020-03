Mercados de abastos de Sevilla: la importancia de la cercanía en tiempos del coronavirus

Cualquier sevillano tiene un mercado de abastos a cinco o diez minutos de su domicilio. Este es uno de los poderosos argumento que esgrimen desde la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla (Femase) para llamar a los sevillanos a que compren en estos comercios de proximidad. A la cercanía, se suma el excelente trato, la familiaridad, el magnífico género y el servicio a domicilio, tan importante durante el confinamiento provocado por el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

En los últimos días se han visto importantes colas a las puertas de los hipermercados para hacer acopio de alimentos y productos de primera necesidad. En los 18 mercados municipales de abastos que hay en Sevilla se puede encontrar prácticamente de todo y con todas las garantías sanitarias imprescindibles en este tiempo, por lo que hacen un llamamiento a los sevillanos.

Desde Femase han explicado a este periódico que son muchas las personas que están llamando a sus oficinas en los últimos días para pedir información de contacto de los diferentes mercados y del servicio a domicilio. La situación que atraviesan es complicada, puesto que las ventas han bajado entre un 30% y un 50%. La presencia de personas comprando prácticamente se ha reducido al mínimo, mientras que se ha potenciado la venta telemática, como señala Francisco Ávila, comerciante del mercado del Tiro de Línea y presidente de Femase: "En los mercados el servicio a domicilio se ha hecho siempre. No es algo nuevo para nosotros. Llamas por teléfono y te lo llevamos".

Las llamadas a los diferentes puestos para adquirir género y que sea llevado a casa se han multiplicado hasta por cinco debido al confinamiento. El comercio de proximidad es una garantía para muchos clientes, por lo que la solidaridad entre los comerciantes para poder atender todos los pedidos también se ha incrementado:"En el Tiro de Línea, por ejemplo, llevamos muchos años haciendo un reparto solidario. El pescadero, por ejemplo, recoge todas los pedidos que haga un cliente y se los lleva. A quien compra se le lleva todo. Servimos a mucha gente que no puede salir por muchos motivos".

Esta venta telefónica está salvando en parte la actividad de los comerciantes. Ellos se afanan en dar, como es habitual, el mejor servicio a sus clientes de siempre y nuevos, que también los hay. "Estamos procurando empezar los repartos lo antes posible para que nadie se quede sin su pedido el mismo día", sostiene Ávila.

Desde la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla también están haciendo una importante labor de concienciación entre los comerciantes. Están dotando a las diferentes plazas de carteles con indicaciones de cómo hay que lavarse los manos o quitarse y ponerse guantes y mascarillas.

Petición de ayudas

Pero no todos lo comercios de los mercados permanecen abiertos. Los considerados no esenciales, cuyo número es importante, se han visto obligados a cerrar debido el decreto del estado de alarma. Por ello, desde Femase, piden al Ayuntamiento que para compensar las grandes pérdidas les exima del pago de las tasas municipales correspondientes a su actividad. "Hay que tener en cuenta que somos autónomos y muchos no van a tener contraprestaciones. Todas las ayudas van a ser pocas".

Para los que sí han podido continuar con su actividad también solicitan una rebaja en las tasas por si la situación se alarga.

El Ayuntamiento desinfecta las instalaciones

El Ayuntamiento también ha tomado las medidas sanitarias oportunas y está desinfectando todos los mercados. Se ejecuta por parte del Zoosanitario Municipal (delegación de Bienestar Social, Empleo y Plan es Integrales de Transformación Social) partiendo de una planificación junto con el área de Consumo (delegación de Economia, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y área Metropolitana) y en colaboración con los placeros, quienes reciben indicaciones previas a las tareas de desinfección. Estos deben retirar la totalidad de la mercancía a la venta antes de que se inicien los trabajos por parte de los operarios del Zoosanitario, quienes portan los equipos de seguridad necesarios para este tipo de labores.

Los trabajos se desarrollan los sábados por la tarde y los domingos (es decir, cuando no hay actividad en los mercados), con una periodicidad marcada en función de las necesidades técnicas, y donde una de las principales directrices es el mayor o menor grado de afluencia de clientes a cada mercado.

El producto utilizado por los operarios del Zoosanitario es un oxidante catalogado y autorizado por el Ministerio de Sanidad para la industria alimentaria y compuesto por la siguiente materia activa: bis (peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotasio-sal triple al 49,7%. Se trata de un producto de aplicación profesional cuyo plazo de seguridad es de 3 horas.

Durante ese tiempo, nadie puede entrar en el mercado, a excepción de los operarios del Zoosanitario Municipal. La desinfección se realiza mediante sistema de pulverización tanto de las calles interiores del mercado como de la totalidad de los puestos, incluido el interior de estos, y el entorno exterior del mercado.

Una vez desinfectadas las instalaciones, se ventila y sólo se tiene que proceder a una limpieza ordinaria por parte de los placeros (al igual que habitualmente realizan al finalizar cada jornada de trabajo).

Normalidad en Mercasevilla

La normalidad en el suministro de frutas y verduras, pescado y carnes a los placeros y la operativa y logística no ha cambiado. Eso sí, cumpliendo las recomendaciones sanitarias como cualquier otro minorista u operador de Mercasevilla. En este mercado central se han tomado una serie de medidas para prevenir la expansión del coronavirus:

Se cobra exclusivamente por cajero automático, sin posibilidad de abono en efectivo. No se admite la entrada de operadores que vayan a realizar abono en metálico –sólo para abonados y pagos en cajero y tarjetas–.

Con el objetivo de agilizar los pagos y el conjunto de la operativa de las instalaciones, se va a arbitrar un bono temporal hasta el 30 de abril y con precios proporcionales a los abonos anuales aprobados.

Es obligatorio el uso de mascarillas y guantes por parte de los operadores. De hecho, los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrán multar y expulsar de las instalaciones a quienes no cumplan estos requisitos.

Se ha aumentado la distancia de seguridad de 1 a 2 metros. Esta circunstancia ralentiza la entrada de minoristas y, por tanto, la operativa del conjunto del Merca, pero es una medida que atiende a las nuevas exigencias de Sanidad.

La limpieza continúa con baldeos con agua y lejía.