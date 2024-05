De Natos y Waor a Kase O: todos los artistas invitados al 30 aniversario de SFDK en Sevilla

El dúo sevillano de rap, SFDK, lleva ya 30 años haciendo música y ganándose los corazones, no solamente de los sevillanos, sino de todos los hispanohablantes amantes de la música rap. Para celebrar este 30 aniversario, van a hacer un concierto en Sevilla, en el que además asistirán artistas invitados del gremio que, si escuchas SFDK, seguro los conocerás (aunque sea alguno). El concierto se celebrará el 22 de junio de 2024 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El concierto está promovido por Green Cow Music y Monoprod, y posiblemente esté a la altura (o más) que el 25 aniversario de SFDK que se celebró el 16 de marzo de 2019. En este artículo veremos quiénes son los artistas invitados a este evento que participarán en el concierto de uno de los dúos más emblemáticos del rap español.

¿Quiénes son los artistas invitados?

Algunos de los artistas confirmados que compartirán escenario con Zatu y Acción Sánchez son:

Kase.O : Otro rapero muy conocido español y fundador de Violadores del Verso. Kase.O es uno de los referentes del rap en español y ha colaborado en muchas ocasiones con SFDK. Ejemplos de canciones que tienen juntos son Señores en el Brunch o Ringui Dingui.

: Otro rapero muy conocido español y fundador de Violadores del Verso. Kase.O es uno de los referentes del rap en español y ha colaborado en muchas ocasiones con SFDK. Ejemplos de canciones que tienen juntos son Señores en el Brunch o Ringui Dingui. Natos y Waor : Grupo de rap compuesto por dos raperos, referentes del rap español también y conocidos por sus letras realistas.

: Grupo de rap compuesto por dos raperos, referentes del rap español también y conocidos por sus letras realistas. Nach : Otro pilar del rap en español, reconocido por sus letras llenas de lirismo y profundidad.

: Otro pilar del rap en español, reconocido por sus letras llenas de lirismo y profundidad. El Chojin : Famoso por su compromiso social y sus letras cargadas de mensaje como la canción Rap Contra el Racismo.

: Famoso por su compromiso social y sus letras cargadas de mensaje como la canción Rap Contra el Racismo. Fyahbwoy : Apodado "Swan Fyahbwoy", cantante de reggae.

: Apodado "Swan Fyahbwoy", cantante de reggae. Beret : El cantautor sevillano que ha colaborado con SFDK en el tema Cara B.

: El cantautor sevillano que ha colaborado con SFDK en el tema Cara B. Sho-Hai : Miembro de Violadores del Verso, conocido por su voz grave y estilo inconfundible.

: Miembro de Violadores del Verso, conocido por su voz grave y estilo inconfundible. Rapsusklei : Otro veterano del rap español que sigue siendo importante dentro de la escena del rap.

: Otro veterano del rap español que sigue siendo importante dentro de la escena del rap. Green Valley: La banda de reggae que celebra 20 años de trayectoria.

Estos pueden considerarse los nombres más relevantes que asistirán al 30 aniversario de SFDK, pero no son los únicos. Además de ellos, al evento asistirán otros artistas como Juaninacka, R de Rumba, Little Pepe, David Sainz, Andreas Lutz, La Excepción, Bejo, Lia Kali, Sara Socas, Falsalarma, Shabu One Shant, Legendario, y Hermanos del Groove.

Las entradas llevan a la venta desde 2023, por lo que actualmente están agotadas, pero no desesperes, ya que al haber mucha gente que las compró de manera anticipada sin saber si iban a poder asistir (por si acaso), ahora mismo las están revendiendo por redes sociales, solo tendrás que buscar un poco entre tus redes.