La pasión de la ONCE por Andalucía en un cupón

"Por las venas de la ONCE corre sangre andaluza". Así ha arrancado este lunes el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, su turno de palabra durante la presentación del cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles para este miércoles con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Junto a él, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, mostró su orgullo de asistir un año más a un acto, "ya convertido en costumbre", dijo. "Y como todas las buenas costumbres, nunca se deben perder", apostilló.

Antes, el acto comenzó con el descubrimiento del cupón dedicado al 28-F, con el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de la Junta de Andalucía, como protagonista. Tras el merecido y sonoro aplauso, la jefa de Coordinación y Talento del Centro de Recursos Educativos de la ONCE, Maite Espinosa, leyó en braille algunos extractos del Estatuto de la Autonomía que, siguiendo las paulas de lectura fácil, para que pueda ser entendido por todas las personas, sirvió para poner en el pellejo del colectivo al que representan a todos los presentes.

A continuación, Cristóbal Martínez ha puesto en valor la circulación de cinco millones de cupones que llevarán por toda España una panorámica central de la fachada del Palacio de San Telmo "con el que la ONCE quiere subrayar su pasión por Andalucía", recalcó Martínez en su intervención. "Nos guía el afán de contribuir con más fuerza cada día a una Andalucía mejor, añadió, en presencia del equipo directivo de la ONCE en toda Andalucía y de los consejeros territoriales. "Pese a las dificultades, nos sentimos profundamente orgullosos de ser andaluces. Ser el primer empleador del mundo para personas con discapacidad nos empuja a seguir esforzándonos para que el Grupo Social la ONCE sea una bandera más de Andalucía", continuó, antes de concluir con una llamada a la unidad y al consenso político y social para afrontar los grandes retos que tiene Andalucía por delante. "Juntos somos mejores, como personas y como comunidad. Cuando Andalucía avanza de la manos llegamos más lejos", defendió.

Por su parte, Antonio Sanz agradeció en nombre de la Junta de Andalucía a la ONCE la labor que realizan "siendo un referente en Andalucía y en toda España por favorecer el desarrollo laboral y la autonomía personal de personas con discapacidad y por su contribución a la sociedad andaluza". "La ONCE es una embajadora excepcional del orgullo de Andalucía", dijo y añadió: "la relación entre la ONCE y Andalucía es muy fructífera y nos permiten reforzar el compromiso pleno del Gobierno andaluz con la igualdad real y efectiva de todos los andaluces".

El acto acabó con otro emotivo momento, con la interpretación al saxo del himno de Andalucía a cargo del afiliado y vendedor de la ONCE en Sevilla, Francisco José Parras, acompañado al piano de las profesora de música de la ONCE en Sevilla, Marián Martínez.