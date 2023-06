Ola de calor: Aemet activa el aviso rojo por altas temperaturas este lunes en Sevilla

La primera ola de calor del verano está siendo dura y va a seguir con temperaturas tórridas. Tanto, que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo para este lunes 26 de junio desde las 13:00 hasta las 20:59 porque el termómetro puede llegar a alcanzar los 44 grados en algunos puntos de la Campiña y Sierra Sur de Sevilla.

Un aviso rojo que llega al comienzo de verano comparado con el declarado a mediados de agosto de 2021 en medio de otra gran ola de calor y que pondrá aún más a prueba aires acondicionados, ventiladores y abanicos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, las máximas temperaturas se alcanzarán en la zona de la Campiña sevillana y la capital llegando hasta los 44 grados. En la Sierra Sur, la máxima será de 39 grados.

Tampoco se libra de las altas temperaturas la Sierra Norte de Sevilla, donde se esperan registrar 41 grados. La media prevista para la noche estará entorno a los 25 grados, por lo que dormir también se convertirá en un problema para muchas personas.

Una situación que se prolongará al menos hasta el jueves 29 cuando el termómetro descienda un poco hasta los 37 grados aunque la media nocturna en Sevilla capital estará en torno a los 22 grados, según la Aemet.

Precaución si tiene que salir a la calle

Es importante recordar los consejos para evitar los golpes de calor estos días de ola de calor como moderar la actividad física y realizarla a primera hora del día o cuando anochezca.

Hay que evitar salir a la calle durante los horas centrales del día y exponerse directamente a los rayos del sol, beber agua con frecuencia aunque no tengamos sed, usar ropa cómoda y de colores claros, comer especialmente frutas y verduras, apartar el alcohol y las bebidas gaseosas, preparar las habitaciones a conciencia, aireándolas al alba y bajando las persianas para que la claridad no caliente los cristales y proteger tanto nuestro cuerpo como nuestro rostro con cremas solares y gafas de sol. Estos consejos pueden ayudarnos a no complicar aún más unos días en los que sudar y estar más cansado de lo habitual son el mal menor difícil de evitar.

Noches tórridas

Más que noches tropicales, las altas temperaturas alcanzadas durante la noche y que impiden a muchos descansar, se denominan noches tórridas. Las noches tropicales son aquellas en las que la temperatura mínima es igual o superior a 20ºC.A partir de los 25 grados la noche pasa a ser tórrida, dormir es una misión imposible. Según los expertos, la temperatura ideal oscila entre los 18 y 21 grados.