El PP denuncia que el solar de la antigua chatarrería en San Jerónimo es un "estercolero"

El Partido Popular pide al gobierno local un plan de acondicionamiento y limpieza en el solar que albergaba la antigua chatarrería de San Jerónimo que, en la actualidad, se encuentra en estado de "absoluto abandono y es un auténtico vertedero".

Así, la concejal del Grupo Popular, Evelia Rincón, tras una visita a la zona con el concejal del Grupo Popular, Ignacio Flores, y con vecinos del barrio, ha recordado que "en junio de 2018 el Ayuntamiento de Sevilla expropió este solar, que a día de hoy es una escombrera con restos de basura, coches abandonados y hasta chabolas". Rincón ha añadido que "esto es un ejemplo más del abandono al que el alcalde del PSOE, Juan Espadas, tiene sometido a todos los barrios de la ciudad".

"Exigimos al gobierno municipal socialista que tome medidas para, en primer lugar, evitar que aquello se convierta en un asentamiento chabolista; y, en segundo lugar, realice un plan de limpieza y retire las cantidades de basura que allí hay, ya que eso es un continuo foco de infecciones para los vecinos que viven en la zona, ya que la acumulación de basura lo único que provoca es la proliferación de ratas".

"Estamos hablando de un solar grande, con varias entradas y sin control alguno, y el gobierno del PSOE de Juan Espadas no debe permitir que siga en estas pésimas condiciones, ya que los vecinos del barrio no tienen por qué soportar esa situación diariamente ni ver cómo tienen un vertedero o estercolero al lado de sus casas", manifiesta.

Del mismo modo, la concejal popular ha recordado que "en septiembre, el gobierno municipal anunció en el Pleno que iba a crear un grupo de trabajo para realizar todas las actuaciones necesarias en la zona. No se ha hecho nada, ya han pasado cuatro meses y la situación va a peor". Ha añadido "otro ejemplo más de que el alcalde del PSOE, Juan Espadas, no cumple lo que promete. Los vecinos ya no se creen nada y urge que se actúe de inmediato".

Rincón ha señalado que "este solar esta junto a las naves de Renfe también abandonadas, pendiente de un proyecto a ejecutar por los fondos europeos. San Jerónimo y la zona norte de Sevilla no puede ser una zona constantemente abandonada por este gobierno".

La concejal popular asegura que los vecinos están preocupados y alerta de la aparición de chabolas

En este sentido, la concejal popular ha señalado que "es preocupante el estado de degradación y abandono del barrio, a lo que se une problemas de inseguridad, fruto de la nefasta gestión y escasa preocupación del alcalde del PSOE, Juan Espadas, que está demostrando que ya no le interesan los problemas de Sevilla y de los sevillanos. Espadas no está". Rincón ha recordado que "a este solar convertido en vertedero se le suma el abandono y expolio del antiguo Centro Cívico San Jerónimo. Esta es la situación en la que se encuentra este distrito".

Rincón ha añadido que son los vecinos los que les han trasladado su "preocupación" por el estado de este solar, "continuamente lleno de basura y por la aparición de chabolas, algo que afecta al día a día del barrio, y el señor Espadas hace caso omiso". Ha indicado que "es hora de que el alcalde se deje de tantos viajes y empiece a visitar más los barrios, para que conozca la realidad en la que están".

Por ello, la concejal popular ha exigido a Espadas que, "de una vez se preocupe por los vecinos, atienda sus demandas y problemas, y lleve a cabo un plan de actuación urgente en este solar, al que se le puede dar algún uso, en lugar de tenerlo abandonado y de permitir que sea un auténtico estercolero". Ha añadido que "según el PGOU viene calificada como equipamiento con uso recomendado de administrativo para completar la política de reequilibrio y reequipamiento de los barrios".

Rincón ha concluido que "el gobierno del PSOE debe prestar más atención a los barrios y a sus vecinos, que se encuentran desamparados en cuestiones tan básicas como es la limpieza y acondicionamiento de un solar abandonado. Ya es hora de que Espadas asuma su máxima responsabilidad porque es su deber como Alcalde, escuche a los vecinos y atienda a todos los barrios de Sevilla por igual, desde el Grupo Popular seguiremos ejerciendo una labor de oposición útil y responsable, y siempre atenderemos las demandas de los vecinos".