El PP pide invertir en Sevilla el ahorro generado al no optar por túnel SE-40

La "nueva" circunvalación en torno a Sevilla lleva más de diez años proyectada sin ejecutarse, entre otras razones por el problema de cómo cruzar el Guadalquivir.

El Gobierno anunció hace días que ha optado por una pasarela sobre el río en lugar del túnel inicialmente proyectado. Esa solución le parece "cicatera" al PP.

Además, "es evidente que no tienen previsto un plan de inversiones" para compensar la no ejecución del túnel de la SE-40, ha acusado el senador popular José Luis Sanz.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido el compromiso del Gobierno con las carreteras en Sevilla y muy especialmente "con las que nos deben permitir la continuidad de la SE-40 en su paso entre Dos Hermanas y Coria del Río".

"La semana pasada presentamos el estudio de alternativas, que se ha sometido a información pública y en el que hemos optado por la opción que respeta mejor el medio ambiente y el interés general, y la que es también mejor desde el punto de vista económico".

El puente "nos permitirá desbloquear una situación paralizada desde que ustedes gobernaron, hace más de diez años", ha señalado la ministra.

El senador popular ha respondido a su vez señalando que "el túnel se diseñó para no afectar a una base aérea, no condicionar el puerto de Sevilla o no afectar a Doñana. Hace pocos días han variado esa decisión con oscurantismo y con un único argumento, el coste de la obra".

Sánchez ha invitando al senador "a que al menos se mire el estudio de alternativas que se presentó hace unos días a los ayuntamientos, a la Junta... y así sabrá qué ha determinado la opción del puente, que ha desbloqueado una situación atascada porque el túnel planteaba problemas ambientales de imposible solución".

"Precisamente lo que hemos hecho ha sido desbloquear esa situación", ha añadido antes de acusar al senador de hacer "afirmaciones falsas".