El PSOE cree que la dimisión del gerente del ICAS "confirma la falta de proyectos" de José Luis Sanz en materia cultural

La concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Myriam Díaz ha considerado este martes que la dimisión de José Lucas Chaves como gerente del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), tras haber pasado únicamente "un mes" desde su nombramiento, "viene a confirmar, una vez más, la improvisación y la falta de proyectos" del alcalde popular, José Luis Sanz , "no sólo con la ciudad, sino con la cultura" en particular.

Díaz en una comunicación enviada a los medios ha subrayado que "un mes" ha sido el tiempo que "ha tardado en producirse la primera dimisión del equipo de personas designadas" por José Luis Sanz "para dirigir un área tan importante, fundamental y estratégica para la ciudad como es el Instituto de la Cultura y las Artes".

"Es un hecho que viene a confirmar, una vez más, la improvisación y la falta de proyectos del señor Sanz no sólo con la ciudad, sino con la cultura", ha sostenido la concejal del PSOE antes de agregar que, "en los últimos ocho años", con gobiernos locales socialistas, "la ciudad de Sevilla ha sido referente en materia cultural, reconocida no sólo a nivel nacional sino internacional".

En esa línea, ha defendido que los últimos gobiernos locales socialistas hicieron "un trabajo para posicionar a Sevilla como una ciudad referente en materia cultural", y ha advertido de que desde el PSOE ven cómo "todo este trabajo que se ha venido realizando se pone en riesgo con las últimas decisiones del equipo de gobierno" de José Luis Sanz.

"Primero se eliminó la Dirección General de Cultura creando dos direcciones generales en el área de Fiestas Mayores, y ahora el gerente nombrado dimite", ha puesto de relieve la concejal del PSOE antes de apostillar que espera que este "ir y venir" de cargos y "este desconocimiento del sector de la cultura no suponga un riesgo para la programación de otoño", sobre la que la edil ha aprovechado para advertir de que "aún no ha sido presentada".

"No sabemos si no se ha presentado porque, al igual que Altadis, al señor Sanz no le gusta la cultura, o simplemente es por falta de previsión y de trabajo realizado", ha añadido Myriam Díaz antes de remarcar que, por parte del anterior gobierno de Antonio Muñoz, "la programación quedó lista, el presupuesto también, y lo único que tienen que hacer es gestionar" los actuales dirigentes del Ayuntamiento.

En esa línea, la concejal socialista ha concluido pidiendo al gobierno local del PP que, "si la varita mágica no les funciona, que gestionen", y aseverando que "la cultura en nuestra ciudad es un valor añadido que no sólo genera ciudadanía, sino también crecimiento económico, generación de empleo y de nuevas oportunidades".