Palmete recupera el servicio diario de pediatría tras seis meses de quejas

El centro de salud de Palmete recupera la consulta diaria de pediatría. Tras seis meses en los que los más de 700 menores del barrio han visto menoscabada su asistencia, el pasado mes de diciembre quedó restituido el servicio con "total normalidad" a través de la incorporación de una facultativa. Una incorporación que pone fin a las reivindicaciones vecinales que criticaban la merma de este servicio en el ambulatorio desde el pasado mes de junio, cuando por el plan de verano se elimina cada año este servicio en este centro, y que, tras acentuarse en octubre y noviembre, exigían la "inmediata" recuperación del servicio.

La escasez de pediatras en la bolsa de trabajo sanitaria de Andalucía, algo que se repite en otras comunidades autónomas, ha provocado que los vecinos de este barrio de Sevilla hayan tenido que trasladarse con sus hijos desde junio al centro de salud de La Plata -donde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) centraliza esta especialidad dentro del plan de verano- hasta el pasado mes de noviembre por la ausencia de pediatra en este centro tras el traslado a un área directiva del Hospital Maternal e Infantil del Virgen del Rocío del facultativo que durante años ejercía esta función, según ha explicado a este periódico Juan José Silva Gallardo, delegado de Atención Primaria del Sindicato Médico de Sevilla. Las mismas fuentes aclaran que a esta situación habría que sumar la baja médica de una de las tres especialistas de La Plata, por lo que el número de pediatras en la zona se ha visto notablemente reducido en los últimos dos meses.

Tanto este organismo como el SAS confirman que el servicio fue restablecido "con normalidad" el pasado mes de diciembre a través de la incorporación de una médico de Atención Primaria más, que es la se está encargando de pasar las consultas de pediatría. Las mismas fuentes aclaran que el problema se acentuó en octubre y noviembre tras la marcha del pediatra con el que contaba el centro de salud de Palmete y la baja por maternidad de una de las tres especialistas en niños del ambulatorio de La Plata. Una situación que hacía "imposible" mantener el servicio en los dos centros de salud y por la que desde el SAS se decidió concentrar las consultas en este último, más numeroso por volumen asistencial de población.

"El problema que surgió hace meses está ya totalmente solucionado y la consulta funciona con normalidad en Palmete. Se concentraron los pediatras disponibles en el centro de salud de La Plata porque aquí había una profesional de baja y esta fue la solución para garantizar las consultas de mañana y tarde", explican fuentes del SAS.

Padres y vecinos protestaron en octubre para exigir la restitución del servicio

La falta de pediatras llevó incluso a que padres y vecinos protagonizaran una protesta el pasado mes de octubre en la que criticaban la alternativa ofrecida desde la Junta de Andalucía de concentrar la especialidad en el centro de La Plata, asegurando que esto estaba provocando "colapsos" y que por ello la atención en este ambulatorio quedaba reducida a "casos de urgencia". Unas reivindicaciones que, según informa el Sindicato Médico, habrían conseguido el traslado de un especialista de La Plata hasta Palmete dos días en semana.

Desde el Sindicato Médico de Sevilla aseguran, no obstante, que la falta de pediatras es "un problema que cada vez será más grave". Para su presidente, Rafael Ojeda, "el maltrato" al que asegura son sometidos los especialistas en la sanidad pública hace que éstos "cada vez se marchen más a la privada".

"Los pediatras y otros especialistas se marchan a la sanidad privada no sólo porque se cobre más sino por el maltrato que sufren en la pública. Se les trata como peones que mueven a su antojo y hay empresas privadas que ofrecen condiciones de trabajo muy buenas, pero que no aceptarían si aquí se les tratara bien", argumenta Ojeda que, además, critica que desde la Junta "no hay voluntad real de solucionar este problema".

"No hace falta tanto dinero para acabar con esta situación en Andalucía. Existe un complemento salarial por el que los facultativos pueden ofrecerse voluntarios a prestar un servicio de continuidad asistencial por el que trabajarían más horas a costa de cobrar algo más y poder descargar el trabajo, pero esto está aprobado desde 2006 y ni el gobierno anterior ni el de ahora lo ha implantado. Si teniendo esta posibilidad para solucionar el problema no se usa es porque no hay voluntad real de acabar con esto", subraya.