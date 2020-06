Entidades reclaman la reparación de los daños causados por obras en el Parque del Guadaíra

Las asociaciones Parque Vivo del Guadaira, Foro de Heliopolis y Bermejales Activa se han quejado recientemente por carta al alcalde de Sevilla para reiterarle "el lamentable estado de un sector del Parque del Guadaira próximo al colegio Corpus Christi, afectado por las obras realizadas entre el 2018 y 2019 del Colector-Emisario del Puerto (fases 2ª y 3ª)".

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha respondido este viernes, a preguntas de este periódico, que Parques y Jardines y Emasesa trabajan en un plan de mejora de esta parcela que se va a plantear de la siguiente forma: Emasesa va a instalar un sistema de riego y tierra vegetal en la parcela y Parques y Jardines va a realizar una plantación. "Con estas medidas la parcela quedará en un estado mucho mejor del que tenía antes del inicio de las obras del colector", señalan desde el gobierno local de Juan Espadas.

El Ayuntamiento asegura que según los informes de Emasesa "la situación de la parcela a la que se hace referencia era ya deficiente antes de la obra, dañada por cuestiones como el acceso de vehículos y que carecía de un sistema de riego instalado. Así se acredita en el informe técnico y en las imágenes del antes y el después".

Ante la reclamación de las asociaciones, Emasesa señaló por escrito inicialmente que la empresa había procedido a la reposición a su estado original de las zonas afectadas: espacios ajardinados, arbolado, alumbrado, y carril ciclista. Las tres asociaciones muestran su desacuerdo con ese informe, porque consideraban que, si bien el deterioro de ese espacio empezó antes de la realización de las obras de Emasesa, "esos daños eran escasos, poco que ver con la situación actual, tras las obras".

Con la apertura de la conexión del Parque con la Avenida de Las Razas (Prolongación de la avenida de Dinamarca), a la que las asociaciones se opusieron por generar situaciones de inseguridad, aumento de riesgos para los peatones y aparición de la botellona, esta zona inició su deterioro pues empezó a ser ocupada y ser usada como aparcamiento ilegal los días de encuentro de fútbol, pero ese deterioro solo provocó la aparición de rodadas en la pradera.

Durante las obras esta fue zona de acopio y sufrió una transformación radical. Tras la finalización el perfil del suelo no fue restituido a su estado previo, no fue despedregado, fue compactado con materialesde obras, resto de asfalto, grava, escombros, y permanece profundamente alterado y el sistema de riego no fue repuesto.

Hoy día la situación se ha agravado por la cercana localización de un punto de encuentro para la celebración de botellonas en el aparcamiento del colegio Corpus Christi y en la cercana zona deportiva, lo que provoca la presencia de numerosos restos vinculados a esta actividad que no son retirados. Por todo ello las asociaciones solicitaron al Ayuntamiento:

Que Emasesa limpie, remueva la tierra, despiedre, aporte tierra natural y recupere el sistema de riego para facilitar la revegetación de este espacio que deterioró, dotándolo de pradera y arbolado. Que Parques y Jardines cuide este espacio, como lo que es, parte del Parque delGuadaira. Que además se proceda a cerrar los accesos a la glorieta por la prolongación de laavenida de Dinamarca, impidiendo o dificultando el acceso a los participantes en las botellonas. Que se proceda a dotar de canastas, porterías y protecciones a las dos canchas deportivasconstruidas en las inmediaciones, facilitando un uso saludable de estos equipamientos y lareducción de las actividades molestas e insalubres en este sector del parque.

Por último las asociaciones denuncian que el pasado 13 de febrero remitieron al alcalde y, en razón de su competencia, a cinco Delegados escrito en relación a los deterioros observados en el Parque de Guadaira y en la barriada de Los Bermejales por las obras ejecutadas en el Colector y por la entrada en servicio del centro comercial Lagoh. Pasados tres meses desde ese escrito no han recibido respuesta alguna, con la excepción del informe de Emasesa, por lo que consideran que se ha incumplido lo previsto en la normativa sobre transparencia.