Personal sanitario se refugia en una consulta para huir de su agresor en el centro de salud de Cantillana

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el centro de salud de Cantillana. Un individuo irrumpió en las instalaciones donde un equipo formado por un médico, un enfermero y un celador conductor se encontraban asistiendo a los pacientes y la emprendió contra los sanitarios hasta tal punto de que tuvieron que refugiarse en una de las consultas hasta la llegada de la Guardia Civil, que acabó deteniéndolo.

Según ha denunciado este lunes el sindicato UGT, la situación que se vivió en el centro puso en "peligro" la integridad física de los profesionales sanitarios, que fueron agredidos tanto física como verbalmente por dicho individuo, sin que haya mediado información más detallada.

En este caso, el agresor fue detenido por la Guardia Civil, que le trasladó a sus dependencias.

"Esta agresión se suma a las muchas que están ocurriendo no sólo en este centro sino en el resto del SAS y que no tienen ninguna justificación posible, es una vergüenza para los profesionales y usuarios que no puedan tener garantizada su seguridad cuando acuden a trabajar o ser asistidos en nuestros centros sanitarios", destacan desde UGT.

El sindicato exige "medidas de seguridad contundentes" y "que se aumenten las medidas preventivas para evitar a estos extremos".