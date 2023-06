Picos de 450 urgencias en el Hospital de Valme a las puertas del verano

El servicio de Urgencias del Hospital de Valme ha alcanzado esta semana picos de en torno a 450 pacientes. Las esperas a las que tienen que enfrentarse los pacientes son uno de los males endémicos de la sanidad pública. Para tener cita con el médico de familia, para ser derivado al especialista, para someterse a una prueba diagnóstica o para pasar por el quirófano son algunas de las situaciones que se traducen en demoras para los enfermos. Y los servicios de Urgencias hospitalarios no podían ser menos. De hecho, es uno de los escalones sanitarios que, sin dejar de lado la Atención Primaria, más presión viene registrando en los últimos tiempos. También, a las puertas del verano.

Un ejemplo de ello, según ha denunciado a este medio el Sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla, es el centro sevillano. "Las urgencias no paran de crecer. La media de 350 pacientes al día que se venían atendiendo en este centro es pasado, los profesionales están soportando un incremento que es ya una realidad y se han visto picos de 500 urgencias", denuncia la secretaria provincial de Satse, Reyes Zabala, que apunta que los profesionales que trabajan en esta unidad "atienden una media de 450 urgencias al día". Con datos, Zabala apunta las 509 entradas el pasado lunes, que suele ser un día de mayor afluencia en las Urgencias de los hospitales; las 443 del día siguiente, martes 6; o las 447, del miércoles.

El sindicato lamenta que este incremento de la demanda "no esté acompañado de una mayor dotación de recursos humanos" y "mejor planificación". "Al aumento de las Urgencias hay que adaptarse y tomar medidas y la gestión de este centro es nefasta en este sentido", apostilla. Según Zabala, en las salas de Observación hay "un solo enfermero para 15 pacientes".

Por su parte, las fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) consultadas niegan tajantemente esta situación. Aseguran que los 19 puestos asistenciales en Observación están dotados con tres enfermeros y tres auxiliares las 24 horas de cada día en los 365 días del año. "Cuando se produce un incremento de frecuentación se actúa reforzando con el personal necesario y siempre dentro de la ratio adecuada según las recomendaciones científicas", destacan desde el centro hospitalario.

Respecto al aumento de la demanda, aseguran que la media de asistencias se mantiene, con unas 383 pacientes en el primer cuatrimestre del año. En 2022, fue de 375. Aseguran que los datos denunciados por Satse son "picos puntuales". "El incremento de la frecuentación de las Urgencias de los últimos meses ha sido leve con respecto a antes de la pandemia", insiste la Administración sanitaria.

Por otro lado, Satse también critica la adaptación de nuevos espacios para dar respuesta a la mayor frecuentación. "La maniobra consiste en habilitar como zona de Observación en una sala de espera donde se llegan a meter hasta 28 pacientes. El resultado es el hacinamiento. Los pacientes están tan cerca unos de otros que se pueden dar la mano", indica Reyes Zabala. "Es una situación inadmisible e inaceptable", añade. Término, éste último, que el SAS desmiente. "Sólo se hace de forma puntual con picos asistenciales y por necesidades de espacio y para un máximo de hasta 10 pacientes", asegura.

También desde UGT, la delegada sindical en el centro, Pilar Orellana, apunta estas incidencias. Asegura que la falta de personal afecta "a todas las categorías" y lamenta que desde la dirección del centro "no haya intención de poner remedio". "Nos hemos reunido en infinitas ocasiones para dar cuenta de esta situación precaria, pero continúa", apostilla.

Sobre la situación del personal sanitario, los sindicatos llevan días reclamando al SAS información sobre el plan de vacaciones de verano. La delegada provincial de Satse lamenta que un buen número de profesionales concluyen contrato el próximo día 30, los llamados contratos Covid que firmaron de enero a junio, y que, a escasas semanas para la fecha, "nadie dice nada".

"Entre los compañeros hay mucha incertidumbre y no somos optimistas porque si las cosas estuvieran claras ya se habría comunicado. La plantilla tiene pedida sus vacaciones a fecha de 30 de abril y a día de hoy no se les ha comunicado nada. Lo denunciamos todos los años y siempre es lo mismo. Es resultado de la improvisación con la que trabaja el SAS, siempre llevando las situaciones a unos límites que no son asumibles", sentencia Reyez Zabala, quien, por todo, ello anuncia movilizaciones el próximo día 15, a las puertas del Hospital de Valme.