La Policía Local de Sevilla se vio desbordada por la bulla la tarde del alumbrado navideño

La Policía Local de Sevilla se vio desbordada la tarde del sábado en el centro de la ciudad, cuando decenas de miles de personas acudieron al encendido de las luces de Navidad. El dispositivo previsto estaba formado por unos 30 agentes, que se vieron completamente superados por la situación y, en alguna ocasión, incluso arrastrados por la marea humana que se formó en zonas como la Plaza de San Francisco.

Tras el encendido, que se llevó a cabo a las siete de la tarde, la Policía dio orden de que se cortara la música para que la gente se marchara, además de ir tratando de desalojar el centro acotando algunas calles para que no entrara nadie más. Finalmente, no fue necesario que se ordenara una evacuación total porque ya el público se fue disipando.

Así lo indicaron ayer a este periódico fuentes del cuerpo, que admitieron que la afluencia de personas superó todas las previsiones que habían hecho. La situación desembocó en algunas situaciones de tensión por la acumulación de gente, cuadros de ansiedad entre los asistentes y algunas personas que resultaron lesionadas por pisotones. Algunas fuentes apuntan que hubo también dos peleas, una en la Cuesta del Rosario y otra en la zona de la calle Harinas, si bien el Ayuntamiento no tiene constancia de ellas.

Policías consultados por este periódico lamentaron que no hubieran podido disponer del sistema de cámaras de videovigilancia con el que cuentan en Semana Santa, que les permite tener información en tiempo real de lo que está sucediendo en distintos puntos estratégicos del centro. Fuentes municipales indicaron que en las Navidades anteriores tampoco ha estado funcionando este sistema de vigilancia mediante cámaras.

Las mismas fuentes añadieron que el dispositivo era el mismo que el de años anteriores, si bien admiten que en esta ocasión hubo más gente en el centro de la ciudad. En algunos puntos se formaron auténticos tapones humanos, con gente que trataba de moverse en todas direcciones para salir de la bulla.

Una de las zonas más afectadas fue el entorno de la plaza de San Francisco, pues había muchos asistentes que pretendían ir hacia el Salvador una vez que se encendieron las luces y se vieron bloqueados. Igual ocurrió con los que se dirigían hacia la Plaza Nueva. La calle Granada se convirtió en un embudo y quedó completamente bloqueada. Se tardaban veinte minutos en cruzar esta vía, de apenas cincuenta metros de longitud.

General Polavieja ejercía a duras penas de vía de evacuación porque no se habían retirado los veladores de los bares. Tampoco se quitaron los de la plaza de San Francisco. La Policía decidió cortar la entrada de personas por Granada y dejarla únicamente como vía de salida, para ir liberando la presión de la masa humana que venía desde San Francisco.

En mitad de la bulla se vivieron momentos de tensión, con cuadros de ansiedad y nerviosismo. Hay que tener en cuenta que había muchos niños entre los asistentes, muchos de ellos de corta edad y que iban en carritos, con lo que la movilidad de la masa era todavía más difícil. Algunos de los asistentes contaron lo ocurrido en sus redes sociales.

"A mí me ha dado un ataque de ansiedad, me gustaría que hubiera habido más manejo de la situación, por dónde entrar, por dónde salir con anticipada señalización. Esperemos que no le pase nada a nadie", publicó una joven en Instagram. "La ciudad está cada día más colapsada, no se puede ya ni ir al centro", respondió otro usuario.

Fueron varios los ciudadanos que expusieron sus quejas respondiendo a los mensajes publicados por el Ayuntamiento en las redes sociales, que publicó vídeos de los momentos más destacados de la tarde. "Vaya mala organización del Ayuntamiento. Qué mala gestión y control del acceso. Ni una sola vía de emergencia. Algún día pasará un accidente", decía uno de los usuarios de Twitter.

"La organización ha sido lamentable. Se han formado aglomeraciones en la cercanías del Ayuntamiento en las que no se podía avanzar y sólo había empujones. Era difícil respirar. Ha habido peleas a raíz de esto. Nulo personal de protección civil. Podría haber sucedido una desgracia", añadió otro tuitero. "Por lo visto personalmente y por lo leído, anoche no ocurrió una desgracia de proporciones bíblicas a pesar de la nula organización. Otro acto bochornoso de inseguridad ciudadana", apuntó un tercero.

Otra persona respondió a una publicación del Consistorio en Instagram quejándose de que no se podían sacar las motos de la calle Entrecárceles. "Los que salían de trabajar no se podían ir a sus casas. No estamos preparados para tanta gente y hay que crear líneas de salida. No puede estar todo bloqueado. Hay que tener habilitados canales de seguridad y de salida".