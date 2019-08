El 'Verano seguro' inspira a policías y guardias civiles para denunciar sus condiciones de trabajo

Cada verano es habitual que las administraciones pongan en marcha una campaña de información a los turistas, en las que se les explica qué hacer en caso de robos, dónde acudir a presentar una denuncia y cómo realizar los trámites necesarios para poder regresar a su país en caso de que alguien les haya sustraído la documentación. También se les da una serie de consejos básicos para evitar los robos al descuido, que son muchos en las zonas más turísticas de la ciudad. Es lo que se conoce como la campaña Verano seguro.

Esta iniciativa ha inspirado en este 2019 a policías nacionales y guardias civiles para emprender una acción de protesta que consistirá en el reparto de miles de folletos a los turistas, para que conozcan las condiciones en las que trabajan los agentes de ambos cuerpos de seguridad, principales artífices de que España sea un país seguro. La campaña la ha puesto en marcha la asociación Jusapol (acrónimo de Justicia Salarial Policial), que surgió de un movimiento de policías y guardias civiles de base por la equiparación salarial con las policías autonómicas.

La iniciativa se desarrollará el 31 de agosto, fecha en la que los agentes repartirán estos panfletos en el aeropuerto de San Pablo, en el centro de Sevilla y en la Plaza de España. El objetivo de la campaña es "informar y concienciar al turismo, tanto español como internacional, de la importancia que tiene la labor de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la seguridad de los turistas que quieren disfrutar de unas vacaciones seguras". "Pero también queremos informar al turista de las condiciones en la que la mayoría de las ocasiones desarrollamos nuestro trabajo", apunta Jusapol.

La asociación recuerda la falta de personal y de medios materiales como los principales problemas que padecen los cuerpos de seguridad, así como la carencia de elementos de protección individual básicos como son los chalecos antibala y las fundas antihurto. Y, sobre todo, "la falta de respeto" del Gobierno, que después de más de 30 años sigue sin aprobar una equiparación real del salario de los agentes de las Fuerzas de Seguridad con los de los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral.

En el folleto se le da la bienvenida al turista y se le informa de que está en un país seguro gracias a la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Hay policías autonómicos que cobran más que los policías del Estado, con menos competencias", "hay muchos policías que no tienen chaleco antibalas ni fundas de pistola antihurto, y que los compran de forma particular porque el Estado no se los proporciona", "el Estado, después de prometer la equiparación, sigue sin cumplir con la Policía", son algunas de las informaciones que los turistas pueden conocer a través de los folletos de Jusapol, que están editados en varios idiomas.

"Queremos recordar que en 2018 viajaron a España más de 82,6 millones de turistas, que dejaron en las arcas de España casi 90.000 millones de euros, haciendo crecer al sector turístico con 100.000 nuevos empleos. Estas cifras están siendo superadas en 2019", añade la asociación. Para los representantes de los policías y guardias civiles, estos datos crecientes denotan que el turista ve a España como un destino apetecible para disfrutar de sus vacaciones. Entre los factores que hacen que el turismo se decida por España está en que quiere unsa vacaciones segura, y nuestro país se encuentra a la cabeza de los más seguros del mundo", concluyen los agentes.