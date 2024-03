El Puerto de Sevilla responde que su plan en Las Razas se ha consensuado con los vecinos del entorno

El Puerto de Sevilla, a través de su presidente Rafael Carmona, ha respondido este viernes, a preguntas de este periódico, que le ha sorprendido la reacción vecinal de las asociaciones que piden suspender la reordenación de Las Razas al primar "el uso lucrativo sobre el público" cuando "el proyecto ha sido fruto de un proceso participativo que hemos compartido con todos los vecinos y asociaciones vecinales del entorno a través de encuentros en los Distritos".

"Nos llama la atención la información que hemos conocido a través de la prensa, ya que el Máster Plan del Distrito Urbano Portuario se ha confeccionado con las aportaciones de todos. La construcción de un nuevo Distrito Urbano-Portuario es un proyecto de todos y para todos. Queremos hacer ciudad y, por eso, ha sido necesaria la participación ciudadana. El proyecto ha sido fruto de un proceso participativo que hemos compartido con todos vecinos y asociaciones vecinales del entorno a través de encuentros en los Distritos, por ejemplo, en octubre de 2021, en el Distrito Bellavista-La Palmera. Centro Cívico Bellavista; Distrito Sur. Centro Cívico Torre del Agua; y Distrito Triana-Los Remedios. Centro Cívico El Tejar del Mellizo. Allí, presentamos el proceso participativo e invitamos a los vecinos a los talleres de co-diseño", asegura el Puerto de Sevilla.

Las entidades críticas con la reordenación de Las Raza, que finalmente son 10 tras aclarar Bermejales 2000 que no ha apoyado tal petición, han reclamado la suspensión cautelar de la modificación del PGOU, que se aprobará en el pleno de Sevilla la próxima semana, "hasta que no se realicen las evaluaciones de impacto que permitan un desarrollo urbano que no invada la ciudad existente, sino que se integre en ella".

Alegaciones aceptadas, según el Puerto

El Puerto de Sevilla rechaza la afirmación de los vecinos de que no se han tenido en cuenta sus alegaciones.

Según el Puerto de Sevilla, "se han implementado necesidades trasladadas por los vecinos como zonas verdes con la creación del Parque del Puerto y el Puente Verde que comunica el Parque del Guadaíra con el Parque del Puerto. O la Vía Verde, un parque lineal que vertebra el distrito en paralelo a la Avenida del Guadalhorce y aprovecha el trazado ferroviario del Puerto".

Respecto a los equipamientos, el Puerto afirma que "se ha planificado una zona del muelle dedicada a las actividades deportivas en el área del quinto tinglado o un hub de aparcamiento para 1.400 plazas".

Añade el Puerto que en "la modificación el planeamiento urbanístico del ámbito ARI-DBP-08, situado en la margen oriental de la avenida de Las Razas, se contempla la reducción de la edificabilidad un 30%".

Sobre la permeabilidad, el Puerto precisa que "el ciudadano podrá asomarse a la lámina de agua desde el Muelle de Honor. Hacia el sur, junto al Puente del Centenario, el nuevo espacio habilitará el Muelle de Heliópolis para aproximar los barrios más cercanos -Heliópolis y Bermejales- a la lámina de agua. En la zona residencial, el documento planifica la Plaza de la Exposición como punto de entrada desde Reina Mercedes al Distrito Urbano-Portuario".

El Puerto añade que "hemos participado y atendido las peticiones de los vecinos en encuentros promovidos directamente por las asociaciones en el IES Punta del Verde al que asistieron Parque Vivo del Guadaíra; Bermejales Activa, Foro Heliópolis; Asociación Los Andes, Siete Calles, Asociación de Vecinos Puerto de Sevilla, Bermejales 2000, entre otros".

Y agrega que "además, hemos celebrado talleres de co-diseño, anunciados el múltiples soportes, entre ellos, en MUPIS por la ciudad; habilitado una web para canalizar las aportaciones de la ciudadanía. También, a lo largo de todo el proceso de elaboración del Máster Plan, hemos recibido y mantenido múltiples encuentros con estas asociaciones en la sede de esta autoridad portuaria".