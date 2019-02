Acusan al Puerto de Sevilla de poner excusas para no recuperar el Puente de Hierro

Las asociaciones Planuente, Parque Vivo del Guadaíra, Ecologistas en acción y la Comisión Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH ESPAÑA) han mostrado su "sorpresa" por las dudas que el Puerto de Sevilla está mostrando ahora respecto a la propiedad del puente de Alfonso XIII (más conocido como puente de Hierro), que lleva 15 años abandonada y sin uso.

La Autoridad Portuaria asegura que no aparece el documento sobre su titularidad, a lo que las cuatro entidades responden que el Puerto nunca tuvo en cuenta ese documento cuando decidió desmontar y trasladar el puente.

"Nunca le hizo falta al Puerto (el documento de titularidad) para disponer del puente a su deseo: ni cuando lo desmontó, ni cuando lo demolió, ni cuando lo traslado, ni cuando lo almacenó"

"No entendemos como ahora ese documento se considera imprescindible y necesario, cuando nunca le hizo falta al Puerto para disponer del puente a su deseo: ni cuando lo desmontó, ni cuando lo demolió, ni cuando lo traslado, ni cuando lo almacenó. Ahora parece que no se puede acometer actuación alguna, ni pintarlo siquiera, ni adecentar la parcela en que se halla, sin ese documento. Parece todo más bien una mera excusa para no hacer nada, y eludir responsabilidades, derivándosela a otras administraciones. Y ello, a pesar de que resulta indiscutible, y es bien notorio, que el puente es un bien patrimonial de El Puerto, y así ha sido reconocido por sus representantes en reiteradas ocasiones".

Y añaden que esas manifestaciones "son contradictorias con la ostentación de la propiedad que el Puerto de Sevilla ha venido mostrando desde la construcción del edificio, no dejando lugar a duda alguna al respecto".

Las entidades piden al Puerto que si ahora le da importancia a esta cuestión que "inmatricule la estructura del Puente de Alfonso XIII, y sus elementos varios anejos, a su nombre en el registro de la propiedad que corresponda, habida cuenta de haber mostrado tal sensibilidad jurídica".

Deber de conservar

En segundo lugar, las entidades recuerdan al Puerto "la obligación que tiene de mantener el bien en adecuadas condiciones de conservación, salubridad, seguridad, y ornato publico, asumiendo sus deberes como indiscutible propietario del bien, haciendo frente a todas las obligaciones que conlleva el título de propiedad, así como los compromisos que adquirió en su día para con la ciudadanía de Sevilla".

"El Puerto desmontó el puente en febrero de 1998 y lo trasladó unilateralmente a la parcela en que actualmente se encuentra, desde agosto del año 2003"

Esos compromisos fueron, cuando desmontó el puente en febrero de 1998, reubicar y reconstruirlo dignamente y mantenerlo en dignas condiciones en la parcela en que actualmente se encuentra, desde agosto del año 2003.

En aquel momento, habiendo optado por trasladar unilateralmente la estructura del puente, se prometió que iba a quedar depositado en una zona ajardinada, en un museo marítimo al aire libre, y en un sitio adecentado y digno.

"Entendemos, por lo tanto, que cualquier deterioro y menoscabo del puente, o de su estructura, serán responsabilidad única de la Autoridad Portuaria, como propietario y depositario del mismo".

Reubicación en un lugar digno

En tercer lugar, las asociaciones instan al Ayuntamiento de Sevilla y a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía a que reubiquen el puente "como pasarela peatonal, en un lugar digno, procurando la rehabilitación, recuperación, restauración, y reubicación, en su caso, del puente, con la recuperación de todos los elementos que han sido destruidos y malogrados por las actuaciones que sin control ni policía se han practicado sobre él, y que han provocado el deterioro y malogro de este bien patrimonial histórico de la ciudad" porque así se comprometieron con los ciudadanos en su día. Y que colaboren con la Autoridad Portuaria.

Una comisión en vía muerta

En cuarto lugar, las entidades señalan que siguen a la espera de la próxima reunión de trabajo de la Comisión que se constituyó en marzo de 2017 entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Sevilla "para dar salida digna a la ignominiosa situación de este bien histórico de la ciudad de Sevilla".

Y por último siguen denunciando "la atrocidad patrimonial que se ha cometido con el Puente de Alfonso XIII de Sevilla desde hace ya 22 años, con no pocas lagunas jurídicas en este devenir de no pocos controvertidos hechos, en una larga sucesión de promesas que en su día se hicieron a los sevillanos, y que ninguna de ellas lamentablemente ha sido cumplida".