Quino García, un sevillano con gran talento musical, emergió en la escena española en 2006 y a día de hoy es una figura prominente como DJ, productor y compositor en los géneros de música urbana y electrónica. Durante este tiempo ha conseguido un bagaje muy importante dentro del panorama musical, que le ha proporcionado una manera diferente de entender las mezclas y creación de nuevas texturas sonoras. Autor de gran cantidad de composiciones y con colaboraciones y producciones tanto en España como en el extranjero, ha conseguido labrarse una reputación muy respetada dentro de su ámbito musical. Cada vez que Quino salta al escenario es capaz de hacer vibrar a su público, proporcionándoles una experiencia llena de vida, en la que la fusión de ritmos y paisajes sonoros que lleva cabo es el hilo conductor. Además, se perfila como un magnífico animador en sus conciertos, por lo que quienes acuden a ellos, disfrutan al máximo de su espectáculo. Quino García, el DJ pionero N1 en España en remezclar el género urbano con electrónica, logra cautivar a los oyentes con sus creaciones.

Quino García: una huella musical plagada de éxitos

Si bien Quino es un artista reconocido desde el año 2006, fue en 2009, cuando se produce el lanzamiento de «Get Right In Da Club», una mezcla creativa que incorpora elementos de temas de Jennifer López, Black Machine y 50 Cent, aderezada con sonidos electrónicos, étnicos y tribales. Este hit fue aclamado como la canción número uno de la semana en World Dance Musica (Los 40 Principales) y sonó en diversas partes del mundo, desde Latino América hasta Europa. Además, se incluyó en el compilatorio líder en ventas «Tonterías las justas vol.2» y tuvo presencia en la cadena de TV Cuatro.

2013 se presenta como el año de «Hot Shop», una adaptación del tema «Thrift Shop» que combina reggaetón con su distintiva voz en español, conservando la base de hip hop original y agregando un toque electrónico. Un éxito que cosechó muy buenas críticas por la manera en la que se produjo la mezcla, su originalidad y sabor distintivo.

En 2015 se produce un hecho interesante en su carrera, ya que son muy pocos son los Djs que tienen visibilidad en televisión. Tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de formar parte del elenco del famoso programa televisivo «Sálvame», de la cadena Telecinco Mediaset. Para el DJ, supuso una forma de acercar sus conocimientos y arte a un sector mucho más amplio de público. Seguro que recuerdas esas tardes en la que Quino amenizaba y daba vida a los momentos épicos del programa.

Dos años más tarde, en 2017, se produce otro hecho relevante: es destacado en la portada de «Latin Music Magazine» como el artista revelación del año. De ahí, y mientras sigue con una imparable carrera, destacamos que en 2022, domina el Top100 Charts de Hyppedit, una plataforma líder en descargas de música, gracias a sus mashups. Este presente 2023 supera la impresionante cifra de 1 millón de visualizaciones combinadas en redes sociales como Instagram y Tik Tok.

A nivel internacional, el DJ Quino García ha dejado su impronta en lugares como Portugal, actuando en eventos de artistas reconocidos como Justin Quiles y J Álvarez, entre otros. Actualmente, su gira se lleva a cabo por todo el territorio español, incluyendo las islas Baleares, Canarias y toda la península, destacando en cada actuación. Es reconocido como el principal innovador en España por fusionar la música urbana con la electrónica.

La innovación del nuevo lenguaje musical

Quino ha logrado consolidar su carrera gracias a su habilidad única para mezclar géneros, crear atmósferas envolventes y conectar con el público a un nivel profundo. Su pasión por la música y su dedicación incansable lo han llevado a recorrer el mundo, compartiendo escenario con grandes nombres de la industria y dejando huella en algunos de los eventos más importantes. Su innovador enfoque y su constante búsqueda de la perfección son la clave de su éxito permanente, y lo han establecido como una inspiración para los amantes de la música urbana y electrónica. Con una intuición fuera de lo común para los detalles y una creatividad que no conoce límites, Quino García sigue siendo un modelo de inspiración y un verdadero maestro de la mezcla, demostrando que la música es un lenguaje universal capaz de unir a las personas más allá de su cultura o raza.

La carrera de este DJ sevillano se ha caracterizado por ser muy constante, dando pequeños pasos en los que, tal y como hemos podido apreciar, ha dado muestras de su talento. Sin duda, una carrera que aún estando ya consolidada, se muestra como una invitación permanente a ir más allá, a donde otros músicos no son capaces de llegar. Por eso, Quino García es una referencia tras la mesa y no cabe duda de que vamos a seguir disfrutando de su magia gracias a esa intuición innata.