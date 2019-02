Anunció el día, iluminó la noche

Si fuera catedrático, su especialidad se llamaría Sevilla. Una asignatura que conoció hasta sus entrañas; una materia sobre la que impartió algunas de las más memorables lecciones que se recuerdan.

Justo cuando la salud empezó a ponerle trampas, "es cierto que de fuerzas ando cortito, pero ganas no me van a faltar", como admitió en su proclamación como rey Baltasar de la Cabalgata, el destino le puso los retos más difíciles y más hermosos. Lo fácil habría sido esquivar al morlaco, aducir desde el burladero razones de prescripción facultativa o cautela familiar, pero si Sevilla le llamaba siempre estaba dispuesto a salir al ruedo. Por eso le salió un hijo torero.

Justo en los tres años en los que empezaron a fallarle las fuerzas decidió convertirse en gigante. En 2016 pregonó la Semana Santa desde el atril del teatro de la Maestranza; en 2017 coordinó un cumpleaños por sevillanas para celebrar en la portada de Feria, poco antes del alumbrado, las bodas de plata de la Expo 92. Para rizar el rizo, la noche del 5 de enero de 2018 fue el rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos, la Epifanía según Sevilla.

El siglo de las luces le viene como anillo al dedo. El préstamo del título de la novela de Alejo Carpentier es oportuno para quien compuso y cantó el himno del Betis en su centenario. "Con el arte que te sobra / con la gente que te quiere / en el tiempo y la memoria / manque pierda tuyo siempre". Rafa Serna ha pasado por el manque pierda de su vida para ganarlo todo en el trance más difícil de su vida. El año del centenario del Betis, con su hermoso himno, ganó la Copa del Rey el Sevilla. En 2005 ocurrió al reves: un siglo del Sevilla, con el himno cantado por su amigo El Arrebato, y el Betis ganaba la Copa del Rey con el gol de Dani.

Poeta como un castillo de grande, con 22 años escribió Cántame, las sevillanas con las que María del Monte vendió más de un millón de discos. Su bautismo artístico en solitario vino con una canción que no ha dejado de sonar, Se te nota en la mirada. No ha habido causa solidaria para la que no haya dado su apoyo y puesto su voz, compañero al que no haya arropado. Colaboró con otros artistas en el concierto de la Alameda a beneficio de un nuevo centro de Atención Integral de Aspace (Asociación Sevillana de Parálisis Cerebral); suya fue la idea de que el calendario de la Asociación Síndrome de Down Sevilla que todos los años organiza Pepe Caro con la colaboración altruista de ángeles mediáticos se hiciera en 2014 en los conventos de clausura. La diplomacia conventual de Ismael Yebra y la cámara de Antonio del Junco allanaron el camino.

La Expo que conmemoró con otros artistas de las sevillanas fue para Rafa Serna un tiempo inolvidable. El 16 de mayo de 1992, cuando todavía no se había cumplido el primer mes del certamen, se casó con Magdalena Lirola, hija de Pepín Lirola, uno de los fundadores de Vilima, dueño de una de las sílabas del acrónimo comercial. Dos reyes magos en la familia, su suegro fue Gaspar en la Cabalgata de 1982, con el empresario taurino Diodoro Canorea encarnando a Melchor y Luis Uruñuela a Baltasar.

En la proclamación como rey mago de la Cabalgata de 2018, el Baltasar número 101, su segundo siglo de las luces, le dijo a su amigo Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores, que aunque era del PP "voy a votar a Juan Espadas". El alcalde socialista de Sevilla había sido en la cabalgata del año anterior el rey Baltasar. Eso une más que las siglas.

Pregonero, rey mago, compositor de sevillanas, hizo la mili en el cuartel de la Borbolla, el mismo donde residió el poeta Luis Cernuda cuando destinaron a su padre, comandante. El sevillano de la calle Acetres que inmortalizó en las páginas de Ocnos a José María Izquierdo, el principal artífice de la Cabalgata, Jacinto Ilusiones que fue el rey Gaspar en el cortejo fundacional.

Ha vivido tanto, ha repartido tanta vida en los cánones de la fiesta y del trabajo, ese tándem en el que Sevilla es especialista, que no se quedó con nada para él. Emocionó con los versos del pregón y con los caramelos de la Epifanía; ganó el manque pierda y vivió la ilusión del paseíllo de su hijo, que tomó la alternativa en la Feria de San Miguel de 2107 en un traje de Pedro Algaba con dibujos de Ricardo Suárez.