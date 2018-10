Renfe paga eurotaxis a los discapacitados que no pueden usar la línea Sevilla-Málaga

Renfe ha reaccionado rápidamente a las quejas, virales en las redes sociales, de dos afectados con discapacidad que tenían serios problemas para subir y bajar a los trenes de la línea de media distancia Sevilla-Málaga debido a los dos escalones que tienen la mayor parte de los convoys (los de la serie 598), ya que solo unos pocos de estos trenes (los de la serie 599) están adaptados a personas con movilidad reducida.

Los afectados eranPablo Matas, de 7 años, vecino de Osuna afectado por una dolencia psicomotora que le impide caminar y necesita moverse a diario en tren hasta Sevilla para su rehabilitación, y Ana Belén Morejón, vecina invidente de Marchena, que requiere desplazarse a Sevilla para acudir a sus clases en la ONCE. "Estoy muy agradecida a Renfe por su buena voluntad para ofrecer una solución en tan poco tiempo y por el buen trato que nos ha dado el responsable de Renfe Francisco Arteaga. Ayer nos abrazamos de alegría al coincidir en el tren la madre de Pablo y yo", destaca Ana Belén.

El responsable de servicios ferroviarios Francisco Arteaga les ha ofrecido como solución inmediata y provisional pagarles un eurotaxi si llegan a la estación y les toca un tren no adaptado (serie 598), una opción que comenzó a aplicarse ayer lunes con éxito. Ana Belén, que usó un eurotaxi ayer a las 16:00 cuando volvía a su pueblo, se mostró feliz de poder hacer uso de esta solución. Arteaga ha garantizado que se extenderá el pago del eurotaxi a todos los discapacitados usuarios habituales de esta línea que lo necesiten.

La opción del eurotaxi es provisional mientras llega la segunda solución, esta vez definitiva: reparar la plataforma manual de quita y pon con que cuentan los trenes no adaptados (serie 598), un dispositivo que no se ha usado nunca hasta ahora por Renfe, entre otras causas porque el personal no sabía utilizarlas. Para solventar esta carencia, Renfe ha prometido también organizar cursos para que el personal de las estaciones sepa utilizarlas.

"Los trenes adaptados se los llevan a Madrid"

Tanto Pablo como Ana Belén denunciaron en las redes sociales que la línea Sevilla-Málaga se había quedado prácticamente sin trenes adaptados y la situación había empeorado desde hacía varios meses porque los pocos trenes adaptados que había se los están llevando.

En efecto, según denuncia Francisco Ojeda, responsable del sector ferroviario de CCOO en Andalucía, en el corredor de Sevilla a Antequera había 7 trenes no adaptados (serie 598) y 13 adaptados (serie 599), pero hoy por hoy son mayoría los no adaptados (598). La mayoría de los trenes de esta línea Sevilla-Málaga que quedan no están adaptados a personas con movilidad reducida porque los adaptados que había se están trasladando a Madrid por razones que se desconocen y los sustituyen por trenes no adaptados que llegan de Extremadura.

"Hay una falta de inversión en material ferroviario que cada vez es más preocupante. En el corredor de Sevilla se están usando trenes obsoletos en un servicio que antes funcionaba correctamente. Estos cambios afectan a los viajeros. No se puede desvestir un santo para vestir a otro", se queja Ojeda, que añade que los empleados de talleres cuantas cobran por las continuas averias que sufren los trenes más antiguos y no adaptados.

Está en marcha la compra de nuevos trenes

Desde Renfe ni se confirma que se lleven los trenes adaptados a Madrid ni que los traigan de Extremadura y únicamente se afirma que habrá menos adaptados porque estarán siendo reparados en talleres. Los trenes de la serie 598 no adaptados "no son trenes viejos, no llegan a la edad mediana, el más viejo puede tener menos de 15 años" y cumplían la normativa cuando se compraron. Y aclara que los trenes se ponen en cada territorio "en función de las características de las vías y del número de usuarios a los que preste servicio".

Renfe concluye que está en marcha "un contrato de gran envergatura" para la compra de nuevos trenes de todas las categorías, desde Cercanías a media y larga distancia y AVE, lo viene a paliar el problema de una flota de trenes que no se renueva desde hace años. No obstante, Renfe no da fechas de cuándo llegarán estos nuevos trenes.